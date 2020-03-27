Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Игровые сервисы онлайн-дистрибуции продолжают радовать игроков халявой, на этот раз отметился EPIC Games Store (который, вообще, часто отмечается в подобном), начав раздавать на халяву зомби-шутер World War Z (. Акция неслыханной щедрости продлится до 2 апреля и закончится в 18-00 по Московскому времени.

реклама

Там же можно получить яркую и необычную приключенческую игру Figment ( https://www.epicgames.com/store/ru/product/figment/home ) и Tormentor x Punisher ( https://www.epicgames.com/store/ru/product/tormentor-x-punisher/home ) – клон известной в свое время Alien Shooter, обладающий посредственной стилизованной под ретро графикой с видом сверху.

А в Steam тем временем можно бесплатно забрать любопытную игру Project Mercury ( https://store.steampowered.com/app/702150/Project_Mercury/ ), выполненную в стилистике 8-битных платформеров эпохи «Денди» и «Спектрума». Игра получилась очень аутентичной и похожей на игры того времени. Это и хорошо и плохо одновременно: олдфагам может зайти и вызвать сильную ностальгию, но кого-то такая настоящая, не стилизованная, архаичность однозначно отпугнет. Раздача завершится ещё не скоро – 9 апреля.

реклама

Там же в «Стиме» до 31 марта можно забрать нарочито идиотский мультиплеерный шутер Goat of Duty, где предстоит играть за козлов, оснащенных робо-руками с оружием ( https://store.steampowered.com/app/555000/GOAT_OF_DUTY/ ).

реклама

А для тех, кому по душе платформеры, но более красочные и не такие олдовые, как Project Mercury, напомню, что Ubisoft продолжает раздавать Child of Light в своем магазине, но стоит поспешить – бесплатная раздача завершится 28 марта!

реклама

Ах, да, вот ссылочка на игру:

https://store.ubi.com/ru/game?pid=56c4948488a7e300458b472e&dwvar_56c4948488a7e300458b472e_Platform=pcdl&edition=Standard&source=detail







