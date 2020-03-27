Актуальные бесплатные раздачи игр: World War Z и не только
рекламаИгровые сервисы онлайн-дистрибуции продолжают радовать игроков халявой, на этот раз отметился EPIC Games Store (который, вообще, часто отмечается в подобном), начав раздавать на халяву зомби-шутер World War Z (https://www.epicgames.com/store/ru/product/world-war-z/home). Акция неслыханной щедрости продлится до 2 апреля и закончится в 18-00 по Московскому времени.
рекламаТам же можно получить яркую и необычную приключенческую игру Figment (https://www.epicgames.com/store/ru/product/figment/home) и Tormentor x Punisher (https://www.epicgames.com/store/ru/product/tormentor-x-punisher/home) – клон известной в свое время Alien Shooter, обладающий посредственной стилизованной под ретро графикой с видом сверху.
А в Steam тем временем можно бесплатно забрать любопытную игру Project Mercury (https://store.steampowered.com/app/702150/Project_Mercury/), выполненную в стилистике 8-битных платформеров эпохи «Денди» и «Спектрума». Игра получилась очень аутентичной и похожей на игры того времени. Это и хорошо и плохо одновременно: олдфагам может зайти и вызвать сильную ностальгию, но кого-то такая настоящая, не стилизованная, архаичность однозначно отпугнет. Раздача завершится ещё не скоро – 9 апреля.
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Там же в «Стиме» до 31 марта можно забрать нарочито идиотский мультиплеерный шутер Goat of Duty, где предстоит играть за козлов, оснащенных робо-руками с оружием (https://store.steampowered.com/app/555000/GOAT_OF_DUTY/).
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А для тех, кому по душе платформеры, но более красочные и не такие олдовые, как Project Mercury, напомню, что Ubisoft продолжает раздавать Child of Light в своем магазине, но стоит поспешить – бесплатная раздача завершится 28 марта!
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Ах, да, вот ссылочка на игру:
https://store.ubi.com/ru/game?pid=56c4948488a7e300458b472e&dwvar_56c4948488a7e300458b472e_Platform=pcdl&edition=Standard&source=detail
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