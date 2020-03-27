Honor объявил огромные скидки на смартфоны и другую продукцию в AliExpress Tmall
Бренд Honor решил в очередной раз порадовать скидками на свою продукцию, но данная акция будет распространяться только на фирменный онлайн-магазин компании на платформе AliExpress Tmall, доступный по ссылке https://honor.aliexpress.ru/store/5239178. Скидки, чей размер составит до 50% от стоимости устройства, будут распространяться на смартфоны, ноутбуки, наушники и прочую носимую электронику бренда, к тому же, к некоторым товарам будут прилагаться дополнительные бонусы.
Сроки проведения акции – с 27 по 31 марта.
Полный список участвующих в ней товаров выглядит так:
рекламасмартфоны моделей 7S (- 1200 р), 7A (- 1700 р), 8S (- 2100 р), 8A (- 2600 р), 9X (- 4000 р), 9X Premium (- 4100 р), 10i (- 6000 р), 10 Lite (- 5000 р), 20 LITE (- 2500 р), 20S (- 6700 р), 20 (- 7500 р), 20 Pro (- 10 400 р);
ноутбуки Honor MagicBook 14 (- 6900 р) и MagicBok Pro (- 9200 р);
фитнес-трекеры Honor Band 4 Running и Band 5, наушники Honor AM61 и AM115, умные часы Honor Magic Watch 2, весы Smart Scale, внешние аккумуляторы.
Сообщается, что первые сто покупателей Honor 10i и 10 Lite, сделавшие заказ через мобильное приложение AliExpress, получат фитнес-браслет Honor Band 5 в качестве бонуса к покупке.
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