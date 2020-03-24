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Компания Canon представила очень необычную компактную камеру Canon IVY REC в форм-факторе карабина, который можно повесить на что угодно – вес камеры составляет 90 г. Новинка предназначена для любителей активного отдыха и способна выдерживать воздействие влаги и удары. Камера умеет снимать кадры с разрешением 13 Мп, записывать видео в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду, заряжается посредством порта USB и передает снимки по Wi-Fi и Bluetooth. Для сохранения отснятого материала используются карты памяти стандарта microSD.

Возможности работы в экстремальных условиях подразумевают съемку под водой на глубине до двух метров (при условии, что вода пресная, камера способна гарантированно выдержать 30 минут), падения с высоты до двух метров при сохранении работоспособности благодаря отсутствию уязвимых подвижных частей и дисплея (впрочем, сохранение товарного вида и полное отсутствие повреждений не гарантировано).

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Видоискателя как такового у камеры нет, поэтому нам предлагают использовать скобу карабина в качестве такового. Так сказать, вместо отдельного оптического или «дисплейного», у нас тут механический видоискатель. Впрочем, через приложение Canon Mini Cam для смартфона можно будет получать и картинку с объектива, и удаленно управлять фотосъемкой, и просматривать отснятые кадры.