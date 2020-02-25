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В ходе презентации, прошедшей в Барселоне, компания Huawei представила ряд новых и обновленных продуктов, среди которых складной смартфон Huawei Mate Xs, планшет Huawei MatePad Pro, ноутбук MateBook X Pro и роутеры с поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6+. Была представлена и дальнейшая стратегия по развитию цифровой экосистемы продуктов компании.

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HUAWEI Mate Xs является развитием идеи складного смартфона, представленного в прошлом году. Новинка получила флагманский процессор Kirin 990, поддерживает работу в сетях 5G, оснащена камерой, созданной в сотрудничестве с Leica и состоящей из четырех модулей: основного на 40 Мп, широкоугольного на 16 Мп, телеобъектива на 8 Мп и дополнительного модуля, определяющего глубину сцены. Фронтальной камеры нет как таковой, так как, в силу особенностей конструкции, её роль выполняет основная. Смартфон работает под управлением операционной системы EMUI 10.0.1, которая является дистрибутивом Android 10 с фирменной графической оболочкой EMUI. Особенностью данной сборки ОС является поддержка функционала сгибающегося дисплея и реализация многооконного режима для работы сразу с двумя приложениями и возможности «перетаскивать» фотографии и части текста из одного окна в другое.

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Планшет Huawei MatePad Pro поддерживает функцию мультискрин, основанную на технологии Huawei Share, что позволяет работать с контентом на двух устройствах одновременно и формировать экосистему из нескольких устройств, как воспроизводя контент с одного на другом, так и используя планшет в виде клавиатуры к смартфону, если в этом вдруг возникнет необходимость. Имеется версия планшета, оснащенная модулем 5G - Huawei MatePad Pro 5G. Как и смартфон Mate Xs, планшет построен на базе топового процессора Kirin 990. Диагональ дисплея отображающего цветовой диапазон DCI-P3 составляет 10,8 дюйма. Отмечается, что тонкие рамки обеспечивают максимально выгодное соотношение площади поверхности дисплея к передней панели планшета – 90%, что на данный момент является рекордным среди планшетов. MatePad Pro работает под управлением EMUI 10, поддерживаются функции работы с тремя приложениями одновременно в многооконном режиме и делением экрана на два окна в альбомной ориентации устройства. Планшет поддерживает работу со стилусом Huawei M-Pencil, различающим около 4100 степеней силы нажатия, что используется в некоторых приложениях для рисования.

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Помимо этого, были представлены обновленные ноутбуки MateBook X Pro, использующие процессоры Intel Core 10 поколения, оснащенные сенсорными дисплеями с тонкими рамками и роутеры линейки Huawei Wi-Fi AX стандарта Wi-Fi 6+, разработанного Huawei на базе Wi-Fi 6.