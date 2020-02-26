Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В ходе прошедшей 24 февраля в Барселоне презентации компания Huawei представила сразу несколько новинок, самой интересной из которых является складной смартфон Huawei Mate Xs, относящийся к линейке Mate X. Новинка базируется на новом флагманском процессоре Kirin 990 и поддерживает работу в сетях стандарта 5G. Дисплей имеет диагональ 8 дюймов в разложенном состоянии, а складывается пополам за счет шарнира, состоящего из более чем ста элементов, включая детали, изготовленные из сплава циркония. Отмечается, что дисплей изготовлен из двух слоёв полиамида, склеенных меду собой. Поддерживается работа сразу с двумя приложениями в режиме развернутого экрана, при котором каждое из них занимает свою половину. Также можно перемещать фото, документы и фрагменты текста из одного приложения в другое путем перетаскивания.

реклама

Huawei Mate Xs в разложенном виде превращается в небольшой почти квадратный планшет

Восьмиядерный процессор Kirin 990 работает на частоте около 2860 МГц, в его состав входят четыре ядра Cortex-A76 (два из которых работают на пониженной мощности) и четыре Cortex-A55, шестнадцатиядерный графический процессор Mali-G76 и нейронный модуль, основанный на архитектуре Da Vinci. Процессор поддерживает работу в сетях пятого поколения на аппаратном уровне благодаря встроенному в него 5G модему. Смартфон умеет работать с двумя SIM картами в режиме "5G + 4G".

реклама

В силу особенностей конструкции смартфона, четырехмодульная камера Mate Xs выполняет функцию и основной, и фронтальной. Она состоит из основного модуля на 40 мегапикселей с широкоугольным объективом и параметром диафрагмы 1/1,8, сверхширокоугольного модуля на 16 мегапикселей с диафрагмой 1/2,2, модуля на 8 мегапикселей с телеобъективом со стабилизатором изображения и отдельного модуля для определения глубины сцены и улучшения конечного снимка. Также доступны функции улучшения снимка за счет применения искусственного интеллекта, тридцатикратный гибридный зум, возможность выставлять высокий параметр чувствительности вплоть до ISO 204 800 и прочие придвинутые функции, характерные для камер флагманских смартфонов линейки Huawei Mate в целом.

реклама

Комплект поставки Huawei Mate Xs включает в себя даже некий защитный бампер оригинальной конструкции

Смартфон работает под управлением EMUI 10. 0. 1 – сборки EMUI 10 с поддержкой некоторых специфичных функций, в полной мере раскрывающих возможности складного дисплея Mate Xs. Была внесена ясность в вопрос о том, является ли EMUI 10 не более чем фирменной графической оболочкой для Android 10 или операционной системой, основанной на нём (как часто пишут в официальных пресс-релизах компании). Новое официальное определение гласит: EMUI 10 - это "открытая проектная операционная система на базе Android" (Android_Open_Source_Project-based_OS). Из характерных особенностей самой новой версии EMUI - улучшенная производительность и функции защиты системы, возможность работы в режиме мультискрин с другими устройствами Huawei, в том числе с ноутбуками на базе Windows 10. Также в составе дистрибутива будет предустановлен фирменный магазин приложений App Gallery.

реклама

Цена Huawei Mate Xs составит 2500 евро.