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Первым делом бросается в глаза новый сенсорный дисплей устройства с очень тонкими рамками. Дисплей обладает диагональю 14 дюймов с соотношением сторон 3:2 при разрешении 3K (3000x2000) и поддерживает отображение 100% цветового диапазона sRGB.

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Аппаратная конфигурация MateBook X Pro следующая: используются процессоры Intel Core 10-го поколения, включая Core i5-10210 U и Core i7-10510 U, может устанавливаться видеочип NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ GDDR5. Оперативной памяти 16 ГБ, объем встроенного накопителя может составлять 512 ГБ или 1 ТБ в зависимости от версии. Система охлаждения в зависимости от нагрузки может работать как в пассивном, так и в активном режиме, задействуя два вентилятора. Выбор того или иного режима происходит автоматически благодаря интеллектуальной системе отслеживания температуры и управления охлаждением. Заряжается ноутбук через разъем USB Type-C от комплектного адаптера мощностью 65 Ватт.

Ноутбук поддерживает технологию вывода изображения с дисплея смартфонов Huawei, работающих под управлением EMUI 10 и поддерживающих технологию Huawei Share, а также совместное использование документов, музыки и прочих данных.

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Корпус MateBook X Pro изготавливается из металла с пескоструйной обработкой поверхности. Доступны три цветовых решения: серебристый, серый и зеленый с золотистым логотипом Huawei на крышке. Вес составляет немногим более 1,3 кг, а максимальная толщина – около 15 мм. В ноутбук установлена аудиосистема, состоящая из четырех динамиков.

Для удобства пользователя и безопасности в ноутбуке применено два интересных решения, характерных для компактных ноутбуков серии MateBook – кнопка включения с интегрированным в неё сканером отпечатка пальца и убирающаяся в корпус веб-камера, которая открывается только тогда, когда это нужно.

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На российском рынке MateBook X Pro должны появиться в апреле этого года, их цена будет зависеть от конкретной аппаратной конфигурации: