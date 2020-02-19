Ко Дню защитника Отечества компания Huawei решила приурочить очередную "акцию неслыханной щедрости", объявив об огромных скидках, которые будут действовать на смартфоны, планшеты и аксессуары к ним в официальном онлайн-магазине с 17 по 23 февраля.

В денежном выражении максимальный размер скидки составит 12 000 рублей - такая скидка будет распространяться на флагманский смартфон Huawei P30 Pro. 5000 рублей можно будет сэкономить на покупке смартфонов Psmart 2019 и Psmart Z, относящихся к линейке Psmart, характерной чертой которой является наличие очень качественного дисплея и неплохой камеры при относительно бюджетной цене. 5000 рублей также станет и максимальной скидкой на планшеты компании в рамках данной акции, а именно - планшета HUAWEI M5 10 Pro. Ещё несколько моделей обойдутся на 3000 рублей дешевле, чем обычно. К таковым относятся различные модификации планшетов Huawei M5 lite и MediaPad T5. Помимо этого, скидки в официальном онлайн-магазине будут распространяться и на другие планшеты и смартфоны компании, а также на фитнес-браслеты, наушники и прочие аксессуары.