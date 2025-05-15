Сейчас на рынке носимой электроники представлено много моделей смарт-часов с разным функционалом и ценой. Есть наиболее дешевые модели, примерно аналогичные простеньким фитнес-браслетам с цветным экраном и некоторыми дополнительными функциями. Есть продвинутые модели с богатым спортивным функционалом, GPS навигацией и множеством других возможностей, которые нужны далеко не каждому пользователю, а вот выложить за всё это придётся приличную сумму. А есть этакая золотая середина, предлагающая за разумную цену функционал, достаточный большинству пользователей. К такому сегменту можно отнести смарт-часы ELARI Chrono Pro, про которые я расскажу в данном обзоре. Эти умные часы имеют базовый набор функций и приятный дизайн с круглым AMOLED дисплеем при цене в 5000 рублей в российской рознице (на OZON их можно найти ещё дешевле, примерно за 3700 рублей).

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Упаковка и комплектация

Упаковка ELARI Chrono Pro типичная для бюджетных моделей смарт-часов. Это небольшая коробка из достаточно тонкого картона, на лицевой стороне которой изображены смарт-часы в натуральную величину. На нижней стороне коробки перечислены их основные особенности и характеристики, а на боковых сторонах можно посмотреть скриншоты меню часов. Всё это даёт хорошее представление о продукте.

Часы в упаковке

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Внутри коробки мы видим сами смарт-часы с надетым ремешком, под ними находится зарядный кабель, инструкция и небольшая тряпочка для протирки дисплея. Кабель длиной 55 см позволяет заряжать часы от любого USB порта, производитель рекомендует использовать USB гнездо или адаптер с параметрами тока 5 В / 1 А. Кабель крепится к часам за счёт пары магнитов, при этом два контакта стыкуются правильно относительно двух соответствующих контактных площадок на корпусе часов. Инструкция в виде небольшого сложенного гармошкой буклета достаточно подробная, на русском языке и с цветными картинками.

Комплект поставки часов

Дизайн и эргономика

ELARI Chrono Pro с круглым дисплеем-циферблатом имеют лаконичный дизайн классических наручных часов. Корпус из чёрного матового пластика средних размеров, диаметром примерно 46 мм при толщине 12 мм. Ремешок из чёрной резины шириной 22 мм крепится за счёт фиксаторов типа «щеколда» и его можно сменить на любой другой под тот же посадочный размер. Штатный ремешок подходит под запястье охватом от 160 мм до 230 мм.

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Общий вид часов

Вид с обратной стороны

Часы с обратной стороны. Видны датчики пульса по центру, зарядные контакты и крепление ремешка

Пряжка на ремешке чёрного цвета

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Из органов управления у часов ELARI Chrono Pro имеется сенсорный 1,43” AMOLED дисплей круглой формы и одна-единственная физическая кнопка в виде заводной головки справа, распознающая короткие и длинные нажатия. При этом, кнопка имеет декоративные насечки и даже вращается, но, увы, пролистывать при помощи такой «заводной головки» различные меню на данной модели часов не получится. На нижней части часов по центру располагаются сенсоры, позволяющие определять пульс пользователя и уровень кислорода в крови, а также две контактные площадки для подключения зарядного кабеля.

Основные технические характеристики смарт-часов ELARI Chrono Pro

Дисплей: 1,43” AMOLED, разрешение 446x466 пикселей

Беспроводное подключение: Bluetooth v5.3

Датчики: сенсоры измерения пульса и уровня кислорода в крови, шагомер, гироскоп для автоматического включения экрана при поднятии руки

Степень защиты от пыли и влаги: IP68 (защита от пота и дождя во время тренировок, можно плавать на поверхности воды и принимать душ)

Ёмкость аккумулятора: 240 мАч

Вес часов: 42 грамма

Поддержка мобильных приложений: ELARI WEAR (Android/iOS), а также «Мой Фитнес»

Функционал смарт-часов

Вкратце обозначим, что же умеют умные часы ELARI Chrono Pro. Они поддерживают голосовые вызовы со смартфона в режиме гарнитуры, можно как принимать входящие, так и совершать звонки абонентам из телефонной книги, которых можно импортировать со смартфона через приложение ELARI WEAR. Также можно перезвонить ранее звонившему абоненту или набрать нужный номер непосредственно на экране часов. Часы показывают уведомления и входящие сообщения из приложений, включая WhatsApp, Telegram и многие другие, а также обычные SMS.

В ELARI Chrono Pro имеется три предустановленных циферблата, переключаться между которыми можно в любое время. Также есть возможность выбрать и загрузить в память часов один из дополнительных циферблатов через мобильное приложение ELARI WEAR или создать свой собственный. Можно активировать режим постоянного отображения времени на экране в энергоэффективном режиме.

Что до функционала, связанного с мониторингом состояния здоровья и спортивных показателей, то часы ELARI Chrono Pro умеют измерять пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса в процентах, продолжительность сна с определением его фаз, а также вести ежедневный мониторинг активности пользователя в виде пройденного пешком расстояния, сделанного при этом количества шагов и сожженных калорий. Часы выдают предупреждение о слишком низком или высоком пульсе, если настроить это через мобильное приложение, задав нижнюю и верхнюю границы. Спортивный функционал позволяет вести журнал тренировок, фиксируя их продолжительность, интенсивность, строить графики изменения пульса и так далее в зависимости от конкретного вида физической активности. Также имеется встроенное приложение для проведения занятий по дыхательной гимнастике. При необходимости через приложение можно также настроить напоминания о разных вещах, которые будут отображаться на дисплее часов с звуковым сигналом. Например, часы напомнят о времени принятия лекарств или отхода ко сну.

Само собой, имеются и такие базовые функции, как секундомер, таймер, будильник, календарь и так далее. Поддерживается управление плеером и камерой на смартфоне с часов, а также поиск смартфона путём дистанционного включения на нём звукового сигнала как при входящем вызове. Часы позволяют настроить яркость дисплея (не регулируется автоматически) и уровень вибрации при оповещениях. Производителем заявлено время автономной работы от одной зарядки в районе 7 дней, но это мы ещё проверим далее в ходе реального тестирования.

Возможности мобильного приложения ELARI WEAR

Первым делом после включения новых смарт-часов, они попросят выбрать язык, а затем установить на смартфон фирменное приложение ELARI WEAR и выполнить сопряжение с ним часов. Как оказалось, назойливый экран с просьбой установить приложение и привязать к нему часы можно просто пропустить, «смахнув» его свайпом слева направо (и никак иначе)! При этом вылезет предупреждение о том, что некоторые функции часов будут недоступны, но всё же можно будет использовать их базовый функционал, вручную выставив дату и время в меню настроек часов. Но мы всё же последуем рекомендации и установим мобильное приложение, попутно давая все разрешения, без которых часть функций может не работать.

Часы предлагают выполнить сопряжение с мобильным приложением ELARI WEAR, которое придётся установить на смартфон Часы и мобильное приложение ELARI WEAR на экране смартфона

В мобильном приложении ELARI WEAR различные функции и настройки распределены по трём вкладкам, перечислим, что находится на каждой из них:

1. Главная

Наглядное отображение статистики дневной активности пользователя в виде количества пройденных за день шагов, расстояния в километрах и сожженных килокалорий, отображение прогресса выполнения дневной нормы в виде заполняющихся шкал. Ниже доступен журнал тренировок с возможностью просмотреть детальную статистику по каждой тренировке, данные измерений пульса с графиками, информация о продолжительности и фазах сна, статистика уровня стресса и изменения веса пользователя, а также результаты измерений уровня насыщения крови кислородом.

Главная вкладка в мобильном приложении ELARI WEAR

Статистика тренировки "с железом" в основном показывает изменения пульса и количество израсходованных килокалорий



А вот в случае с бегом учитывается заметно большее количество параметров тренировки

2. Устройство

В этой вкладке отображается модель сопряженных смарт-часов и процент заряда их аккумулятора, ниже располагается меню тем с возможностью быстрого выбора между тремя предустановленными стилями циферблатов, а также возможностью загрузить любой из предлагаемых дополнительных. В самом низу списка дополнительных циферблатов есть пункт, позволяющий создать свой собственный циферблат, выбрав стиль циферблата, стрелок и любую картинку в качестве фона. Стоит отметить, что ELARI Chrono Pro позволяют загрузить только один дополнительный циферблат в память часов в придачу к трём уже имеющимся, а его загрузка занимает примерно полторы минуты, во время которых пользоваться часами не получится.

Во вкладке "Устройство" можно посмотреть уровень заряда часов, выбрать циферблат или загрузить дополнительный, а также гибко настроить работу умных часов под себя

Дополнительные циферблаты рассортированы по типам: цифровые, аналоговые и т.п.

Циферблатов не особо много, но можно найти что-то на свой вкус



Можно создать свой собственный циферблат

"Самодельный" циферблат после загрузки в память часов

Ниже в той же вкладке "Устройство" расположены настройки самых разных функций смарт-часов, по большей части не доступных через их собственное меню настроек. Так, тут можно настроить выдачу различных напоминаний, оповещений от разных приложений, частоту автоматического измерений пульса с предупреждениями о превышении заданных значений или наоборот, снижении ЧСС ниже определённого заданного значения. Можно настроить порядок расположения экранов виджетов в часах перетаскиванием соответствующих пунктов в разделе меню «Порядок экранов». В низу списка есть пункт с функцией поиска часов – при её активации часы начнут вибрировать и издавать писк. Последний пункт позволяет обновить прошивку часов.

Приложение ELARI WEAR позволяет настроить множество функций, которые не доступны непосредственно из меню часов

3. Мой аккаунт

Тут можно ввести и скорректировать физические данные пользователя, включая пол, возраст, рост и вес – они используются для расчёта результатов тренировок, прочей физической активности и состояния здоровья. Также тут можно задать цели по количеству сжигаемых калорий, проходимых за день шагов и километров, продолжительности сна и оптимальному весу. Как раз исходя из этих значений и будет рассчитываться заполнение соответствующих шкал на циферблатах часов, в виджетах и мобильном приложении.

Также через эту вкладку можно авторизироваться в приложении «Мой фитнес», если оно уже установлено на смартфоне. Данное приложение поддерживается рядом производителей смарт-часов и фитнес-браслетов, оно получает информацию об активности пользователя, ведет статистику тренировок и начисляет «Баллы здоровья», которые можно обменять на скидочные купоны на продукцию для спорта и здоровья в магазинах-партнёрах.

Помимо ведения статистики тренировок и всяких мотивационных программ, приложение "Мой фитнес" позволяет по результатам тренировок получать баллы, которые можно тут же обменять на всякие спортивные "ништяки"

Меню и функции часов

После сопряжения часов со смартфоном через установленное приложение ELARI WEAR на часах происходит автоматическое выставление времени и числа. А мы тем временем можем подробно изучить их интерфейс и доступные функции. Короткое нажатие на кнопку в виде заводной головки отвечает за пробуждение экрана с циферблатом, а также за возврат к предыдущему пункту меню, либо позволяет погасить экран, когда на нём отображается циферблат. Длинное нажатие на кнопку в таком случае служит для выключения часов. Несмотря на характерные насечки на кнопке и возможность её крутить, она не позволяет прокручивать меню, что реализовано на некоторых других моделях умных часов, но они, как правило, и стоят заметно больше. Сенсорный экран часов воспринимает нажатия и свайпы (пролистывания).

На основном экране часов отображается циферблат. Нажав на него и подержав палец примерно 3 секунды, можно перейти к выбору доступных циферблатов, однако этот жест часто не срабатывает. Впрочем, это не критично, так как выбрать циферблат можно в меню настроек.

Режим выбора циферблата

Доступно три предустановленных циферблата, включая стоящий по умолчанию аналоговый монохромный (белые стрелки и часовые метки на чёрном фоне), с часовой, минутной и секундной стрелками, а также отображением уровня заряда часов в процентах, температуры на улице, пульса и числа с месяцем. Этот циферблат выглядит стильно и лаконично, но его читаемость оставляет желать лучшего – часовая и минутная стрелка похожи, нет обозначения цифр у делений 3, 6, 9 и 12 часов, стрелки постоянно закрывают собой отображаемые на экране дополнительные параметры.

Стоящий по умолчанию циферблат стильный, но не очень удобный

Второй доступный циферблат показывает часы и минуты в цифровом виде, а также пройденное за день расстояние, количество шагов, пульс и число месяца. Но в плане дизайна тут есть к чему придраться: не понятно, что цифра рядом с колокольчиком отображает число месяца, а декоративный элемент в виде заполняющейся круговой шкалы по периметру дисплея статичен и не несёт в себе никакого функционала.

Второй доступный циферблат

А вот третий из предустановленных циферблатов мне действительно понравился. На нём по центру цифрами отображается текущее время, число и месяц, а по периметру цифрами и в виде заполняющихся шкал отображаются пройденные за день шаги, километры и сожжённые калории, при этом заполнение шкалы означает выполнение дневной нормы, которую можно задать самому через мобильное приложение.

Третий предустановленный циферблат отличается хорошей "читаемостью" и отображает также статистику дневной физической активности пользователя

Помимо трёх уже имеющихся циферблатов, в память часов через мобильное приложение может быть загружен ещё один дополнительный, выбранный из числа представленных там или самостоятельно созданный в конструкторе из готовых шаблонов с любой картинкой на фоне.

Пример дополнительного циферблата, загруженного через приложение. Не самый практичный, но стильный Ещё один пример дополнительного циферблата

Пример пользовательского циферблата, созданного в мобильном приложении

Выглядит отлично!

Помимо этого, в часах имеется фактически ещё один предустановленный циферблат, который можно активировать в меню настроек для отображения на заблокированном экране («Настройки» – «Всегда вкл.»), он показывает белыми цифрами на чёрном фоне время, а также месяц, число, день недели (на английском) и уровень заряда часов в процентах. AMOLED дисплей позволяет реализовать такую функцию с минимальным энергопотреблением, однако её включение приводит к несрабатыванию автоматического включения основного циферблата при вскидывании руки, даже если последняя функция также включена. Но, скорее всего, так было задумано специально.

Ещё один встроенный циферблат, который можно сделать отображаемым постоянно

Свайпом сверху вниз по циферблату можно перейти в меню быстрых настроек, как на смартфоне. Непосредственно отсюда можно запустить некоторые приложения, а также получить доступ к основному меню настроек, а также тем настройкам и функциям, которые в нём отсутствуют. Свайпами влево-вправо можно переключаться между экранами с значками режима включения экрана при поднятии руки, сопряжения по Bluetooth, ручной настройки уровня яркости, включения режима «не беспокоить», функции телефонных звонков, основного меню настроек, будильника, информации о часах, функции поиска смартфона и фонарика (дисплей будет отображать белый цвет на максимальной яркости). Также в меню быстрых настроек отображается статус сопряжения со смартфоном, время, дата, день недели и уровень заряда часов в процентах.

Меню быстрых настроек часов

Переход к основному меню приложений часов осуществляется свайпом по дисплею с циферблатом справа налево. Тут расположены иконки приложений Тренировки, Журнал тренировок, Пульс, Телефон, SpO2 (измерение уровня кислорода в крови), Активность, Сон, Стресс, Дыхательная гимнастика, Погода, Календарь, Музыка, Камера, Секундомер, Таймер, Будильник, Фонарик, Найти телефон и Настройки. Из этого видно, что ELARI Chrono Pro поддерживают наиболее базовый функционал умных часов, но без систем навигации, бесконтактной оплаты, каких-то специфических спортивных функций и т.п.

Основное меню приложений часов

Свайпом по экрану слева направо мы попадаем в список недавних оповещений и сообщений со смартфона из приложений и SMS. Из-за дисплея круглой формы читать их не слишком удобно, так как он имеет мало полезной площади для отображения текста. То же самое касается и просмотра статистики результатов тренировок, что намного удобнее делать через мобильное приложение.

Отображение уведомлений на часах

Отображение входящих сообщений. Текст на круглом дисплее читать не очень удобно

Свайпом снизу вверх по циферблату можно перейти к просмотру ряда экранов-виджетов, отображающих наиболее нужную информацию. По умолчанию имеются экраны с наглядной статистикой дневной активности в виде сожжённых килокалорий, пройденных шагов и километров, измерения пульса, мониторинга уровня стресса, продолжительности и качества сна, прогноза погоды и меню управления музыкальным плеером на смартфоне. По сути, виджеты просто являются открытыми экранами соответствующих встроенных в часы приложений.

Экран статистики дневной физической активности пользователя Виджет-приложение для измерения пульса Статистика длительности и качества сна

Все, виджеты, кроме самого первого экрана со статистикой активности пользователя, можно поменять местами или скрыть через мобильное приложение, зайдя в пункт «Порядок экранов» во вкладке «Устройство».

Через приложение можно настроить расположение и отображение экранов виждетов на часах, просто перетаскивая соответствующие им строки друг относительно друга или переместив в поле "скрыть"

Общие впечатления от использования смарт-часов

Часы достаточно лёгкие на руке. Во всяком случае, по сравнению со смарт-часами аналогичных размеров в металлическом корпусе, потому что тут корпус из пластика. Размер часов оптимальный. Круглый AMOLED дисплей хорошо смотрится и на ярком солнце, и при недостаточном освещении. В первом случае за счёт своей яркости. Яркость регулируется в настройках вручную, по умолчанию стоит примерно на уровне 70-80%. В сумерках же на нём отображаются только те элементы, которые должны отображаться, в то время, как чёрный фон остаётся чёрным, раскрывая основное достоинство AMOLED дисплея.

Изображение на ярком AMOLED дисплее хорошо видно даже в солнечную погоду

Смахнув циферблат вверх переходим к наглядной статистике дневной активности

Часы на руке показывают результат измерения пульса

В сумерках AMOLED дисплей часов также хорошо смотрится за счет глубокого чёрного цвета без серых оттенков

Немного не хватает возможности прокручивать меню кнопкой в виде заводной головки, что не предусмотрено, поэтому приходится пролистывать всё исключительно свайпами по экрану. Сенсор работает хорошо, разве что часто не воспринимает нажатие с удержанием на 3 секунды на циферблате для выбора между имеющимися циферблатами, но их можно поменять через меню настроек, да и делать это предстоит не так часто. Интерфейс меню и встроенных приложений понятный и приятно оформленный. Размер шрифтов зависит от конкретных меню и приложений, дизайнеры «игрались» им, чтобы оптимизировать отображение текстовой информации на небольшом дисплее круглой формы, в итоге более-менее неплохо справившись с этой задачей. Но вот в меню настроек шрифт почему-то сделали слишком мелким. Странно выглядит и то, что некоторые функции, типа режима активации экрана часов при поднятии руки и включения Bluetooth, доступны только из «верхнего» меню быстрых настроек часов, но они не дублируются в приложении «Настройки».

Некоторые пункты из меню быстрых настроек не доступны непосредственно в меню "Настройки" на часах

Использование смарт-часов для совершения звонков

Эту тему я решил выделить в отдельный пункт, так как с этим в процессе тестирования возникло много вопросов. Смарт-часы ELARI Chrono Pro поддерживают совершение и приём голосовых вызовов со смартфона, благодаря встроенным динамику и микрофону они могут работать в режиме беспроводной гарнитуры с громкой связью. Рассказываю, как настроить ELARI Chrono Pro для того, чтобы с них можно было звонить и отвечать на звонки. Но на то, чтобы понять, как работает этот функционал, у меня ушло полдня.

Итак, после сопряжения часов с приложением ELARI WEAR на смартфоне, в приложении «Телефон» на часах, даже после перевода ползунка во включенное положение, расположенные ниже пункты «История звонков», «Контакты» и «Клавиатура» оставались погашенными. В случае поступающего на смартфон входящего вызова на экране смарт-часов отображался номер абонента с одной-единственной красной кнопкой, позволяющей сбросить вызов.

Я долго ломал голову над вопросом, как принять входящий вызов на ELARI Chrono Pro. В итоге оказалось, что для этого необходимо в меню быстрых настроек на часах нажать на пиктограмму активного сопряжения по Bluetooth, затем на смартфоне по Bluetooth найти ELARI Chrono Pro и подключить стандартным образом в качестве беспроводной гарнитуры! Видимо, я пропустил подобное предложение во время первого сопряжения часов через мобильное приложение, или же оно не было выдано в виде всплывающего окошка.

Только после этого откроется весь функционал телефонных звонков и станет доступным приём входящих вызовов через часы, а пункты в меню приложения «Телефон» на часах активируются после перевода ползунка там же в положение "Вкл", дав возможность просматривать журнал входящих вызовов и вызывать ранее звонивших абонентов, звонить абонентам из собственного списка контактов или набирать номер вручную при помощи достаточно мелкой цифровой клавиатуры на экране часов.

Если всё подключено и настроено правильно, то в приложении "Телефон" на часах должны активироваться все пункты после переключения ползунка в положение "Вкл"

Добавить контакты в соответствующий раздел в меню часов можно из списка контактов со смартфона через приложение ELARI WEAR и расположенный во вкладке «Устройство» пункт «Контакты», после чего они будут записаны в память часов. Экспорт всей книги абонентов со смартфона не доступен, можно добавить только до двадцати избранных контактов. Это даст возможность быстро вызывать их через смарт-часы, а также отображать их имя на экране часов при входящих вызовах. Но у меня в таком случае имя абонента появлялось буквально на секунду-две, а затем вместо него отображалась стандартная надпись «Неизвестный».

Тестирование спортивного функционала смарт-часов

Отдельное внимание я уделил спортивному функционалу смарт-часов ELARI Chrono Pro. Спортивные программы, адаптированные под тот или иной вид тренировок, позволяют отслеживать различные параметры. Так, для бега это будет длительность тренировки, расход калорий, средний пульс, общее количество шагов, средний темп и расстояние, а также статистика частоты пульса во время тренировки, в то время, как для занятий «с железом» в тренажерном зале всё ограничится длительностью тренировки, количеством потраченных калорий, средним пульсом и статистикой его изменения. При запущенной на часах тренировочной программе и до окончания измерений (меню «завершить/продолжить» вызывается нажатием на физическую кнопку справа), мы не сможем переходить на другие экраны, в том числе на начальный экран с циферблатом.

Запускаем режим тренировки

В режиме тренировки в верхней части экрана отображается время и уровень заряда часов, ниже будет идти отсчёт времени тренировки и израсходованных калорий, а также текущий пульс. При этом свайпом справа налево можно будет перейти к экрану управления музыкальным плеером на смартфоне, что очень удобно для переключения воспроизводимых треков, если вы тренируетесь под музыку в наушниках.

Во время тренировки доступен второй экран с управлением плеером на смартфоне

Во время тренировки также будут отображаться уведомления о входящих сообщениях с кратким предпросмотром, но вот прочитать их полностью до окончания тренировки не получится. Статистику по тренировкам, измерениям пульса, качеству сна и тому подобные параметры удобнее просматривать не на часах, а через мобильное приложение ELARI WEAR в более подробном виде и с графиками.

Результаты тренировок можно просматривать и на часах, но через мобильное приложение это делать удобнее

Если говорить об автономности часов, то лично мне при умеренно активном их использовании одного полного заряда аккумулятора хватило на 13 дней, то есть, почти на две недели. Само собой, активация функции постоянного отображения времени на дисплее и выставленный через мобильное приложение автоматический мониторинг пульса с интервалом в 10 минут заметно увеличили расходование заряда аккумулятора, которого в таком режиме хватало примерно на пять дней.

Вердикт

Часы ELARI Chrono Pro уверенно занимают промежуточную нишу между самыми бюджетными моделями смарт-часов и более продвинутыми устройствами с широким функционалом, нужным далеко не каждому пользователю. За свои 5000 рублей ELARI Chrono Pro можно назвать этакой золотой серединой, предлагающей базовый функционал и качественное исполнение. Круглой формы AMOLED экран яркий и чёткий. Корпус из пластика не пытается имитировать собой металл, на нём нет блестящего покрытия, которое рано или поздно начнёт облезать. Простой и лаконичный дизайн. Понятный интерфейс меню. Достаточный для большинства любителей активного образа жизни спортивный функционал. Среди предустановленных и загружаемых циферблатов попадаются весьма удобные и симпатичные, можно даже создать свой собственный. Немного огорчает только то, что кнопка в виде заводной головки не позволяет прокручивать меню, но за такую цену это некритично. В остальном же перед нами достаточно функциональный и недорогой продукт.