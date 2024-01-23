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Kutuz
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Мечты некоторых моих читателей сбылись – теперь для того, чтобы оставить подпись за выдвижение кандидатуры Бориса Надеждина на президентские выборы не обязательно возвращаться в Россию из Израиля и ещё более чем 30 стран!

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Несколько дней назад я писал про то, как идёт сбор подписей за выдвижение кандидатуры российского политика Бориса Надеждина на президентские выборы в Москве, Санкт-Петербурге, и других российских регионах и областях. Пользуясь случаем, дам свежую сводку по состоянию на вторую половину дня 23 января 2024 года. Собрано уже 16444 подписи жителей Москвы, что является абсолютным рекордом среди регионов. Петербург, до этого шедший вровень с Москвой, сейчас отстаёт в два раза, но тоже демонстрирует впечатляющее количество в 8086 подписей. Напомню, что для допуска к участию в выборах президента, которые будут проходить в марте этого года, необходимо предоставить в ЦИК как минимум 100 000 подписей из разных регионов, преодолев барьер в 2500 в каждом регионе. В то же время, предвыборный штаб Надеждина повысил эту планку до 150 000 подписей, так как имеется значительный перекос в сторону отдельных регионов, в то время, как в других подписей за выдвижение собрано явно не достаточно для того, чтобы это засчитал ЦИК.

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Актуальную информацию по количеству собранных подписей в каждом регионе можно посмотреть на официальном сайте предвыборной кампании Надеждина, там же можно узнать и о том, где и как можно самому поддержать его выдвижение. Отмечу, что по достижении минимального лимита 2500 подписей сбор продолжается – важно продемонстрировать поддержку кандидата ЦИК, к тому же, часть подписных листов могут быть забракованы из-за помарок и невозможности подтвердить данные граждан.

А теперь представим, что мы по тем или иным причинам находимся за пределами Российской Федерации, однако тоже хотим влиять на политические процессы внутри страны и поддержать выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы. Теперь для того, чтобы оставить подпись за данного кандидата, не придётся возвращаться на Родину. За последние дни мне писали несколько обеспокоенных граждан, которые, судя по всему, находятся в Израиле. Теперь и на их улицу пришёл праздник. При том, в буквальном смысле – в Иерусалиме работают несколько мобильных сборщиков, которые ходят непосредственно по адресам. Стационарные пункты и мобильные сборщики также действуют в городах Хайфа, Тель-Авив и ряде других.

Мобильный пункт сбора подписей в городе Хайфа, Израиль

Также поддержать выдвижение антивоенного кандидата можно ещё более чем в трёх десятках стран, где открылись стационарные и мобильные пункты сбора подписей, а также действуют разъездные сборщики. На данный момент это США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Остин, Санта-Фе), Великоритания (Лондон), Германия (полтора десятка городов, включая Берлин, Мюнхен, Лейпциг, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Бремен и другие), Австрия (города Вена и Линц), Аргентина (Буэнос-Айрес), Армения (Ереван и Гюмри), Бельгия (Брюссель), Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Греция (Ираклион), Грузия (Батуми и Тбилиси), Дания (Копенгаген), Ирландия (Дублин), Испания (Барселона и Валенсия), Италия (Рим, Флоренция, Милан, Тренто), Казахстан (Астана и Алматы), Кипр (Лимасол, Ларнака, Пафос), Кыргызстан (Бишкек и Каракол), Латвия (Рига), Литва (Вильнюс), Молдова (Кишинев), Нидерланды (Амстердам), Норвегия (Осло), ОАЭ (Дубай), Польша (Краков и Варшава), Португалия (Лиссабон, Порту, Фигейра да Фош, Фуншал), Сербия (Белград и Нови-Сад), Тайланд (Паттайя, Бангкок, Пхукет), Турция (Стамбул, Анталия, Аланья, Измир, Мерсин), Узбекистан (Ташкент), Франция (Париж, Ницца, Гренобль, Страсбург), Черногория (Подгорица, Бар, Будва), Чехия (Прага), Швейцария (Цюрих), Шри-Ланка (Велигама и Мирисса). Список стран и городов пополняется каждый день, актуальную информацию можно узнать на странице https://nadezhdin2024.ru/addresses, там же опубликованы и данные по российским регионам.

Пункт сбора подписей в Шри-Ланке

Очередь желающих оставить свою подпись за выдвижение кандидата в Якутии

Напомню, что очередные выборы президента Российской Федерации состоятся 15-17 марта 2024 года. В предвыборной программе Бориса Надеждина значатся такие пункты, как скорейшее прекращение боевых действий на Украине и переход к переговорному процессу, амнистия осужденных и арестованных по политическим статьям, отмена ряда «репрессивных» законов, налаживание экономических и дипломатических отношений с европейскими странами, а также ряд реформ, касающихся внутренней политики, включая предоставление большей автономии регионам по части выборов местных властей и использования бюджетных средств.

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За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
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За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
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