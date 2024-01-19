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Kutuz
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
В Москве и Санкт-Петербурге уже пройден минимальный барьер в 2500 подписей. Всего для выдвижения кандидата необходимо собрать по стране ещё 72 641 подпись из необходимых ста тысяч

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Сбор подписей граждан за выдвижение кандидатуры Бориса Надеждина на выборы президента России продолжается по всей стране. Напомню, что Надеждин выступает с антивоенной повесткой, основными пунктами его предвыборной программы значится скорейшее прекращение военных действий на Украине, амнистия граждан и общественных деятелей, осуждённых и арестованных по «политическим» статьям, а также ряд пунктов, касающихся реформирования внутренней политики страны, включая повышение автономности регионов по части выборов местных властей, а также распределения и использования бюджетных средств.

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По данным с официального сайта предвыборного штаба Надеждина, который 17 января был временно недоступен из-за хакерской атаки, на данный момент в Москве и Санкт-Петербурге был достигнут минимальный лимит в 2500 подписей, необходимых для регистрации кандидата ЦИК и его допуска на выборы президента РФ, которые будут проходить 15-17 марта этого года. Всего кандидату и его команде предстоит собрать как минимум 100 000 подписей в 40 регионах и областях страны, по 2500 на каждом участке, на данный момент осталось собрать 72 641 подпись менее чем за две недели до конца января, так что задача не из лёгких.

На момент написания этого материала в полдень 19 января 2024 года по Москве, в Москве и Питере собрано 3564 и 3714 подписей соответственно, сбор продолжается дальше. Москва и Северная Столица идут бок о бок, время от времени обгоняя друг друга по количеству пришедших в предвыборные штабы граждан. В последние несколько дней цифры впечатляют. Так, за 16 января непосредственно в московском штабе и выездными сборщиками было собрано 740 подписей москвичей и гостей столицы , а 17 января – уже 1445, за вчерашний день это число составило 1311 подпись! Перед дверьми московского штаба по вечерам выстраивается приличная очередь, несмотря на то, что в городе установилась морозная погода и временами начинается метель, а впустить всех внутрь не получается чисто физически.

В Московском штабе свои подписи за выдвижение антивоенного кандидата могут поставить и люди, имеющие регистрацию в других регионах страны. Помимо этого, штаб привлекает студентов на платной основе к работе по выездному сбору подписей. В то же время, Московская область, где идёт отдельный сбор, показывает антирекорд на фоне всех остальных областей и регионов – там зарегистрировано всего семь подписей. Впрочем, в личной беседе представители московского штаба заявили, что подписей людей, прописанных в Подмосковье, собрано гораздо больше, однако, возникают некоторые сложности с их верификацией, требующей чуть больше времени. В пятницу 19 января уже к трём часам дня снаружи у входа начала образовываться очередь, люди подходили одни и целыми компаниями. В достаточно тесном полуподвальном помещении штаба много народа, на полу лужи от снега с обуви, но атмосфера приподнятая, как будто пришел на какой-то тематический вечер в антикафе, а не на формальную бюрократическую процедуру. Собравшиеся шутят и общаются друг с другом. Пришедших оставить свои подписи принимают сразу в трёх-четырех кабинетах, в каждом из которых работают несколько сборщиков, благодаря чему очередь движется относительно быстро.

Среди прочих регионов лидирует Чувашская республика, где количество собранных подписей идёт уже на вторую тысячу и, вполне возможно, что Чувашия станет третьим по счету регионом, преодолевшим необходимый для выдвижения кандидата барьер, возможно это произойдет уже к концу сегодняшнего дня. По результатам подсчёта по состоянию на утро 19 января, тысячную отметку удалось преодолеть штабам в Воронежской и Иркутской областях, очень близки к этой отметке Новосибирская, Нижегородская и Ростовская область.

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#политика #москва #выборы #выборы 2024 #новости политики #чувашия #борис надеждин #выборы 2024 в россии #надеждин #надеждин подписи
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