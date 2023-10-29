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Мои впечатления от посещения Fan Fest 23

Мои достаточно субъективные впечатления от посещения очередного "аналога ИгроМира на минималках" с играми про танки, косплеем по Звёздным Войнам и аниме, халявными энергетиками, а также всеми характерными атрибутами эпохи развитого импортозамещения.
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27 октября я посетил фестиваль Fan Fest 23, который вполне можно считать этаким очередным неофициальным заменителем окончательно добитого «ИгроМира», но с блекджеком и шлюхами упором на развитие отечественного игростроя и без непосредственного участия крупных иностранных компаний. У меня сейчас много задач и не так много времени, так что поделюсь лишь краткой выжимкой впечатлений от посещения данного мероприятия, а не перечислением всего, что там вообще было и чего там не было. Благо, само мероприятие объективно и не тянет на семь страниц текста 11 шрифтом в Word.

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Fan Fest 23 был организован при участии университета «Синергия», официально позиционируясь как «масштабный ежегодный фестиваль современной поп-культуры». Место проведения – комплекс Live Арена. Якобы, «самая современная площадка Европы», по заверениям всё тех же организаторов на официальном сайте. Формально это уже за МКАД, но в хорошей транспортной доступности от Москвы, по соседству со Сколково. Хотя вся транспортная доступность рушится об местную планировку пешеходной инфраструктуры, которой попросту нет как таковой. Парадный вход в комплекс находится буквально в ста метрах от остановки автобуса, но путь к нему преграждает ответвление дороги с грязными металлическими отбойниками по обоим сторонам. Сделать хоть какой-то переход на ту сторону никто и не думал, поэтому посетителей подвозят на специальных микроавтобусах-шаттлах, которые делают крюк в сторону области в пару-тройку километров, чтобы заехать на территорию.

Площадка непосредственно фестиваля заняла лишь небольшую часть здания, этакую арену, окруженную трибунами. Здесь проходят бои ММА и рейв-концерты, например, 25 ноября будет выступать коллектив GSPD. Fan Fest 23 идёт три дня с 27 по 29 октября, но мне хватило лишь одного, да и то, откровенно делать было нечего уже буквально спустя час-полтора. Если конечно не слушать все лекции, публичные обсуждения и выступления молодежных музыкальных коллективов, которые постоянно шли на сцене, на что собственно и был сделан, видимо упор.

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Так как остального контента было крайне мало. В основном это были многочисленные прилавки с мерчем, авторскими комиксами, скетчами, косплей-календарями, тематические зоны самих косплееров в виде шатров, в том числе по Звёздным Войнам с разным весьма интересным реквизитом и даже возможностью самому скрафтить себе джедайский световой меч по собственному дизайну из изоленты и пластиковых палок. Примерно всё то же самое, что уже было на Geek Picnic 2023, проходившем в этом году в конце мая.

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Примерно то же самое обычно бывает вообще на любом гик-конвенте, то же самое было и на российском Comic Con, который проходил одновременно с «ИгроМиром», но там было и много чего ещё помимо, а подобное служило скорее дополнением, но никак не в качестве основной активности. Весьма значительную часть площади по центру арены занимал какой-то пустой, видимо не до конца смонтированный, стенд университета «Синергия», рядом с которым проходили разные творческие активности, но, не смотря на это, на и без того достаточно небольшой площадке было весьма пусто и просторно.

Из того, что может быть интересно геймеру, а ведь фестиваль позиционируется в том числе и как видеоигровой, была игровая зона с Миром Танков и раздачей энергетиков «Торнадо» силами весьма подтянутых девушек в обтягивающих костюмах за углом. И тут я даже на пару секунд почувствовал флешбеки с «ИгроМира».

Но кроме этого тут среднестатистическому геймеру было делать практически и нечего, разве что поиграть в мобильные игры на стенде производителя смартфонов Tecno или приобщиться к 16 битной классике на палёной новодельной SEGA MEGA DRIVE 2, что само по себе такое себе. Ну, или послушать нытьё о том, как судьба-злодейка (а конкретных лиц сейчас называть вслух не принято) встала на пути к успешному релизу в недружественном «Стиме» очередного стоящего на пороге гениальности инди-проекта о трёх полигонах с парой уникальных механик и большими потенциальными перспективами, да о том, как на развитие этого проекта можно получить какой-нибудь целевой грант от государства, если суметь привнести в проект правильный посыл.

Из всего прочего мне запомнилась интересная зона с арт-объектами от мастерской Dobrotorium.Art в виде картин и с человекоподобными существами и их фигурок, которые изображают те или иные состояния или эмоции, но один такой hidden gem конечно не спасает весьма унылую ситуацию с наполнением фестиваля в целом.

Отдельно стоит сказать, что организаторы старались над проработкой фирменной атрибутики «Фан Феста 23», начиная с анимационных роликов на официальном сайте, различных фотозон на месте проведения, ростовых кукол в виде антропоморфного носорога, который является этаким маскотом мероприятия, и заканчивая дизайном бейджей для прессы и целым магазином фирменного мерча с символикой феста. Но, увы, упаковка оказалась намного дороже и интересней того, что внутри.

Не знаю как тебе, дорогой читатель, но мне вот просто иногда сейчас очень хочется жить как раньше. Но не получается. Не получается постоянно заниматься самообманом, что ничего критичного не происходит, что все параметры в норме, хотя бы в конкретной нашей уютной сфере околокомпьютерноигровой. Ребята что-то пытаются делать и даже делают, кто-то на энтузиазме, кто-то пытается как-то в «нынешние непростые времена» (тм) как-то ловко подсуетиться в моменте, кто-то просто рад полученному гранту от государства или находится в надежде его получить. Но в итоге всё весело скатывается до уровня какой-то самодеятельности в целом и выше этого уровня подняться не может, не смотря на все потуги. Как будто раньше, без всех этих проблем с публикацией игр в Steam и так далее, российским разработчикам и стартаперам было жить сложнее, чем сейчас и перспектив было меньше, зато только сейчас открылось какое-то невиданное ранее окно возможностей. То же самое касается и попыток делать какие-то бюджетные аналоги «ИгроМира» на сугубо локальном уровне.

В те хорошие времена, когда ещё у нас был наш российский полноценный игровой фестиваль вполне конкурентного мирового уровня под названием «ИгроМир» (я сейчас не хочу вдаваться в частности о том, что на E3 больше эксклюзивов и их там раньше показывали), среди его постоянных и потенциальных посетителей не угасала оживленная дискуссия о том, стоит ли его ежегодное посещение потраченных на билет кровно заработанных рублей в количестве 2500 за один день или 7500 за VIP на все дни с дополнительными плюшками в виде мерча. Ровно столько же сейчас предлагают отдать за посещение «Фан Феста», при том, что контента на нём даже наверно не в десять, а в десятки раз меньше. И это только количественно, а качественно – уже в сотни раз.

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Теги

игры косплей аниме fan fest fan fest 2023 fan fest 23 отечественный геймдев в наше непростое время самоизоляция от недружественных стран фан фест
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