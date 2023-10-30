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О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян

В данном материале обсудим общественно-политическую реакцию на высказывание депутата Госдумы Андрея Гурулёва на тему "изоляции и уничтожения" части общества, потенциально не поддерживающей кандидатуру Владимира Путина на выборах в следующем году.
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Напомню, что во время эфира, состоявшегося 15 октября 2023 года на канале «Россия-1», завсегдатай ток-шоу Соловьёва депутат Андрей Гурулёв решил поднять тему обсуждаемых слухов об отмене очередной процедуры выборов президента Российской Федерации, которые должны состояться уже в марте следующего года. Депутат выразил мнение, что сейчас для Владимира Путина нет никакого смысла в отмене или переносе выборов, если он захочет избираться на очередной президентский срок. По словам депутата, «президент победит капитально, так, что не снилось всей этой швали (далее идут не совсем понятные слова про Макрона и Байдена)», по его мнению, якобы высокая поддержка Путина – «это состояние нашего общества на сегодняшний день» и «общество доверяет на 80% президенту». Допустим, что заявления касательно предполагаемых процентов распределения голосов по итогам выборов можно списать на субъективное мнение депутата, на что он имеет полное право, но дальше пошли конкретные предложения насчёт оставшихся 20% общества, которые, как предполагается, поддерживать Путина не хотят. «Вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть… Ну, если не изолирована, то, хотя бы, как-то уничтожена» – такие предложения озвучил депутат Госдумы Андрей Гурулёв в эфире федерального канала «Россия-1».

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Запись трансляции полностью можно посмотреть по ссылке https://smotrim.ru/video/2698424. Данный фрагмент выступления депутата начинается на 45:45. Отмечу, что призывы к потенциальному "уничтожению" миллионов нелояльных сограждан прозвучали в телепередаче с возрастным рейтингом 12+.

По данным Росстата, на момент 1 января 2023 года на территории России проживало 146 447 424 человека. Согласно предложениям депутата Гурулёва, незавидная участь должна постигнуть пятую часть не достаточно лояльного населения страны, то есть около 29 289 485 человек.

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Тут стоит отметить, что у нас в стране с некоторого времени за излишне резкие необдуманные слова любят весьма сурово наказывать и таскать по разным кабинетам. Особенно если это высказывания, разжигающие ненависть к определённым группам лиц, в особенности, обусловленные ненавистью по политическим мотивам, тем более, напрямую призывающие к насильственным действиям или оправдывающие террористическую деятельность. Что само по себе, конечно же, плохо и недопустимо.

Итак, чем же на данный момент, кроме ощутимо подмоченного реноме, обернулась вся эта история для депутата Государственной Думы Андрея Гурулёва? Который, к слову, уже не первый раз будоражит умы интеллигентной публики разными крайне сомнительными высказываниями. На этот раз обеспокоенные граждане и некоторые должностные лица решили направить запросы в комиссию по депутатской этике Государственной Думы, на что был получен следующий ответ:

"В соответствии со статьёй 29 Конституции Российской Федерации выражение своего мнения и личной позиции по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства является неотъемлемым правом депутата Государственной Думы, установленным российским законодательством. Дополнительно сообщаем, что использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего.

Вместе с тем, Ваша позиция и доводы, указанные в обращении, доведены до депутата Государственной Думы А. В. Гурулёва."

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Текст ответного письма подписала Валентина Терешкова – депутат Госдумы от «Единой России» и глава комиссии по этике, также являющаяся первой в мире женщиной-космонавтом, героем СССР и главным инициатором поправок к Конституции России, принятых в 2020 году. Благодаря которым, в том числе, стало возможным так называемое «обнуление» предыдущих президентских сроков Владимира Путина.


К слову о Конституции России и её 29 статье, на которую ссылается Терешкова в своём ответе. Согласно данной статье:

1.  Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

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2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.


Свобода слова есть свобода слова, и она прописана в основном законе страны, но в этой же 29 статье уже вторым пунктом свобода слова фактически ограничивается вполне разумными рамками, но данное условие уже не выполняется в случае с конкретным высказыванием Андрея Гурулёва по моему личному мнению, а третий пункт запрещает принуждение к отказу от своей общественной позиции, которую имеют те самые люди, оставшиеся от 80% населения, поддерживающего кандидатуру Путина. В любом случае, если так сейчас обстоят дела с фактической свободой выражения своих мыслей «по отдельным вопросам общественно-политической и социально-экономической жизни государства», то лично мне не совсем понятно, за что тогда были приговорены московские муниципальные депутаты Алексей Горинов и Илья Яшин к семи и восьми с половиной годам реального заключения соответственно за высказанную в весьма корректной форме позицию касательно военного конфликта с Украиной в рамках заседания совета депутатов муниципального округа Красносельский 15 марта 2022 года. Тогда Горинов просто предложил начать заседание с минуты молчания по всем погибшим на территории Украины, а затем высказал своё мнение, что в данный момент усилия российского политического блока всех уровней должны быть направлены на скорейшее урегулирование военного конфликта мирным путём и непосредственное прекращение боевых действий. Слишком много вопросов так и остаются без ответов.

В процессе работы над материалом также стало известно, что на публичное поведение Андрея Гурулёва отреагировал заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский, направив на имя генерального прокурора России Игоря Краснова запрос с просьбой провести проверку данных высказываний. По словам Вишневского, до этого момента он не слышал подобной риторики от высокопоставленных представителей власти уровня депутатов Государственной Думы, не смотря на то, что в ходе напряжённых дискуссий политики нередко называют оппонентов «врагами», однако, никто не призывает к физическому уничтожению кого-либо. «Это все-таки переход через очень важную грань, которую раньше старались не переходить. Именно с этим и связано обращение к генпрокурору. Заявление господина Гурулева – это то, чего уже оставлять без последствий просто невозможно», – отмечает Вишневский.

Примечания к материалу:

Андрей Викторович Гурулёв с 2021 года является депутатом Государственной Думы восьмого созыва от партии «Единая Россия». Также, будучи генерал-лейтенантом запаса, Гурулёв является членом комитета Государственной Думы по обороне и членом комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

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Очередная процедура выборов президента Российской Федерации должна состояться 17 марта 2024 года (прим. ­­­– ­обычно день выборов назначается на второе воскресенье месяца, но дата может быть скорректирована). С учётом поправок от 2008 года, срок президентских полномочий в РФ составляет шесть лет. Фактически эти поправки действуют с 2012 года, когда Владимир Путин вступил в президентскую должность в третий раз. В случае, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах 2024 года, это может быть его пятый по счёту президентский срок, который продлится до 2030 года, что вызывает ряд напряженных дискуссий в российском обществе. В то же время, принятые в 2020 году поправки в Конституцию РФ формально позволяют Владимиру Путину баллотироваться на этот пост ещё два раза подряд, в 2024 и в 2030 году.

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