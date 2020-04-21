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Превращаем R9 290x от Sapphire в модель от MSI (нет)

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Добрый день, уважаемые читатели Оверов.

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Решился, наконец, перенести на просторы интернета плод своей работы по впихиванию невпихиваемого. Самому хочется видеть больше железных статей на данном ресурсе. Времена косплея, слава богу, прошли. Время таблиц пока никуда не делось, ну а всякие "мнения" и неявные призывы к письменной борьбе все еще имеют место быть.

Сразу скажу, я понимаю, что в статье нет тестов. От слова "совсем". Могу сказать, что я их делал, когда тестировал карту, но скриншоты не сохранил. Цель статьи, как я это себе представляю - показать как можно совместить два стоковых компонента от разных производителей. Сделать это не сложно, как кажется на первый взгляд, и все реализуемо при наличии нужных инструментов.

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Начну с небольшой предыстории, или как так все получилось. Вопрос, надо ли это было делать вообще, лучше не задавать. Все мы в какой-то степени энтузиасты и занимаемся тем, что нам кажется интересным сделать.

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Дело было в 2018 году. Была у меня видеокарта R9 290x в референсном исполнении от Sapphire. Надо сказать, это была вторая из двух карточек, купленных мною ранее. Первая уехала зимой к майнерам по той же стоимости, за которую я ее покупал в 2014-м году. А ко второй я прикрутил отличный и массивный кулер Arctic Extreme IV. Карту я брал с рук в расчете, что вот-вот обновлю свою платформу на Phenom II 1055T и поставлю две карты в Cross-Fire. Не срослось.

Работала карта стабильно и проблем не вызывала. Так и планировал её использовать далее, ведь этот монстр даже сейчас отлично справляется со своими обязанностями, почти не отставая от среднего класса конкурентов 2018 года в лице GTX 1060 и RX580. Так бы и было, не попадись мне на известной бесплатной доске объявлений информация о продаже системы охлаждения от аналогичной карты в исполнении MSI за смешную сумму в 900 рублей. И тут возникло непреодолимое желание эту самую систему заполучить и подружить со своей картой, возможно, продать полученный результат в дальнейшем, а высвободившийся Arctic поставить на карту поновее. Особенно меня вдохновили статьи уважаемого Go.d-bq по модернизации систем охлаждения для R9 290x. Ссылки на них приведу ниже:

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1. Модернизируем эталонную систему охлаждения на примере Radeon R9 290X 

2. Эксперименты с видеокартой Radeon R9 290X и системой охлаждения Thermalright Shaman

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Решено - сделано. Система охлаждения заказана, доставлена и получена. Для дальнейшего понимания, что было, и что я получил, размещу две картинки ниже:

Картинка из выдачи Гугла. Что было.

 

Картинка из выдачи Гугла. Что хотелось получить.

Перед заказом я старался внимательно изучить, совместимо ли все это.
Посмотрел на печатную плату своей карты:
Картинка из выдачи Гугла. Это PCB от Сапфира.

 

Посмотрел на печатную плату от MSI:

Картинка из выдачи Гугла. Это PCB от MSI.

Все необходимые технологические отверстия совпадали идеально. Небольшие отличия были в радио-деталях, но меня это не смущало. Я понимал, что придется пилить. Правда, не знал, как много.

Первым делом примерил комплект от MSI к своему Сапфиру.

Тыльный бэкплейт не нуждался в доработке. Мало того, его можно было просто так прикрутить к родной турбине от Сапфира - так все совпадало.

Передний надо было подпилить вот здесь:
MSI использовала танталовые конденсаторы, на референсе же расположены полимеры в виде буквы "Г".Одолженный у товарища гравёр справился с этой работой блестяще. Недочеты устранялись надфилем.

Следом шёл основной радиатор. Вот тут уже было веселее.

 

Предварительная примерка:
Видно, что в левом верхнем углу нужно было дать немного места четырем полимерам, а справа посадить дроссель и конденсатор фазы питания и сделать выемку для еще одного конденсатора.

 Надфилем сюда уже не залезть. Только гравёр с отрезными дисками и самую малость фрезы.

Все выпилено. Осталось разобраться с квадратом.

В принципе, все шло хорошо. Разве что на квадрат с обратной стороны были приклеены частично ламели радиатора.

Разметил и выпилил квадрат:

Пилил поперек, чтобы потихоньку выбрать весь лишний алюминий.

Когда квадрат был выпилен и радиатор плотнее сел на плату, стало понятно, что полимерным конденсаторам все еще мало места. Радиатор садится не полностью на плату и не закрывает кристалл GPU, упираясь в эти конденсаторы. Решил пилить дальше и довел до следующего состояния:

Как видно, здесь выбраны уже сами ламели. Было критично не трогать тепловые трубки, а они очень близко.

Ламели пришлось стачивать вдоль тонким отрезным диском гравёра. Только так это удавалось сделать эффективно. Местами пришлось подпилить чуть большее. Немного задевал лишние ламели патроном гравёра. Кроме косметики это ни на что не повлияло. Заусенцы по краям ламелей потом уже легко убирались тонким надфилем и тем же отрезным диском.

Дальнейшая примерка показала, что все сделано теперь правильно.

Собранная карта не отличалась внешне от оригинальной MSI как сверху...


...так и снизу.

 

Винты не шли в комплекте с системой охлаждения. Винты от Сапфира не подходили по диаметру. Четыре подпружиненных винта вокруг GPU пришлось так же искать отдельно, и тут родные не подходили. Замечательно подошли таковые от крепления системы охлаждения старого нерабочего ноутбука HP. Все остальные пособирал более-менее одинаковые из россыпи корпусных ноутбучных. Вот, теперь уже карта стала выглядеть весьма солидно и цельно.


Тестовый запуск  показал, что система охлаждения работает исправно, но результат еще не был достигнут.  GPU не перегревался, вентиляторы крутились как положено. Это вдохновляло. Отсоединить кабели питания от платы можно было только разобрав систему охлаждения. Не хватало термопрокладок. Родные от Сапфира ссохлись, так как давно не использовались, и смотреть в их сторону было бы кощунством. К тому же, их толщина не подходила под мои нужды.

Заказал две новые термопрокладки:

Производства Arctic с габаритами 50x50x1 мм...

 

... и производства Grizzly уже на 20x120x2 мм (на картинке не она конкретно, это для понимания внешнего вида больше).

Неудачный опыт использования дешевых прокладок с Алиэкспресса привел меня к покупке прокладок именитых брендов. Из положительного, мне понравилось, что они более сухие, чем те, что я ранее заказывал у китайцев. Это значило, что потечь они никак не должны.

К сожалению, в виду того, что всё действо происходило почти два года назад, и у меня не было расчёта куда-либо выкладывать информацию в дальнейшем, многие фотографии я просто не делал. Нет фото разметки прокладок и последующей вырезки, как и самой системы охлаждения с наложенными прокладками. Надо сказать, что прокладки были проложены на все 16 модулей памяти и на все мосфеты и дроссели цепей питания PCI-E и 12В. Под бэкплейт с обратной стороны от мосфетов карты тоже проложил так желающие сюда попасть прокладочки. Заказанных прокладок хватило впритык по размерам. Все, что осталось лишнего, пошло в мусор, в виде маленьких непригодных ни для чего обрезков. Дополнительно потребовалось два небольших пропила ламелей в области разъёмов питания - в них упирались защелки коннекторов из-за любви MSI переворачивать эти разъемы вверх тормашками на своих платах. У меня не входило в планы каждый раз разбирать систему охлаждения при вынимании видеокарты.

Ну а далее еще немного общих слов.

Делал еще пробные запуски. Меня устроила тишина работы видеокарты и почти устроили полученные температуры. Дальнейший тюнинг выполнял через правку одного из биосов своей карты. Проверял все в Unigine Heaven. Тюнинговал родной референсный BIOS, опираясь на заветы уважаемого Go.d-bg и родной BIOS от MSI. Результирующие файлы доступны по следующей ссылке ниже всем желающим:

Все мои биосы

Вкратце могу сказать, что при правке BIOS карты я не планировал её разгонять. Упор был сделан на энергосбережение, ввиду чего я снизил немного Power limit и напряжение на пороге частоты 1000 МГц. Карта работала стабильно. Свои 90 градусов в Unigine Heaven уже стала набирать неохотно. Больше всего мне понравилась её тихая работа по сравнению с родной турбиной.


Это все, конечно, не сравнится с монструозностью Arctic Extreme IV, однако все же работает очень эффективно.



Послесловие:

Так получилось, что мною был приобретен RX580 в исполнении Armor от MSI на 8GB. Свой модифицированный R9 290x я успешно обменял с товарищем на его Gigabyte GTX 770 4GB с небольшой доплатой. Доплата пошла на новый блок питания в компьютер моим родителям, как и сама GTX 770. Товарищ в полном восторге играет теперь в современные игры и не жалуется, хотя очень раньше боялся продукции AMD (ох уж они - стереотипы).

Теперь мне остается подружить свой Arctic с широкой PCB Армора, ведь родная система охлаждения у плат Armor совсем никудышная. Только это уже будет совсем другая история, которую я надеюсь тоже описать здесь.

 



 

 

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