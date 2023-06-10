Быстрое внедрение технологии масштабирования изображения XeSS от Intel в игровой индустрии красноречиво говорит о её высоком влиянии и востребованности. Благодаря более чем 50 играм с поддержкой XeSS, включая как новые, так и существующие тайтлы, эта технология зарекомендовала себя как достойный соперник NVIDIA DLSS и AMD FSR с аналогичными возможностями.
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В число наиболее известных игр, которые получили поддержку XeSS, входят популярные франшизы, такие как «Cyberpunk 2077», «Assassin’s Creed Valhalla», «Control» и многие другие. Эта технология также была недавно добавлена в Diablo IV. Включение XeSS в эти высококлассные игры демонстрирует доверие, которое разработчики оказали технологии Intel для повышения качества изображения и улучшения визуального опыта игроков. Очевидно, что Intel XeSS - это всерьез и на долго.
Конкуренция за поддержку XeSS весьма высока. NVIDIA, например, заявила, что более 300 игр и приложений поддерживают DLSS1 и DLSS2, а 30 игра также получили поддержку новейшей версии DLSS3. В то же время AMD быстро наращивает свою базу игр с поддержкой FSR1 и FSR2, включающую более 200 игр.
По данным Intel, в настоящее время существует 64 игры и приложения, которые уже поддерживают XeSS или будут поддерживать его после ближайшего обновления технологии.