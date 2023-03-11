В 2022 году на территории США было продано 41 миллион пластинок

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Интересно, но факт - продажи виниловых пластинок растут. Впервые с 1987 года продажи виниловых пластинок превысили продажи компакт-дисков. Согласно отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) на конец 2022 года, аналоговые пластинки превзошли своих цифровых собратьев, достигнув 41 миллиона единиц против 33 миллионов CD дисков.

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Разрыв становится еще более значительным, если рассматривать его с денежной точки зрения. В прошлом году потребители потратили всего 482,6 миллиона долларов на компакт-диски против 1,2 миллиарда долларов на винил. В 2022 году на древний носитель пришлось 71,2% всех доходов от физических носителей музыки.

Благодаря возросшему интересу к виниловым пластинкам за последние несколько лет, с 2020 года выручка от их продажи превысила выручку от продаж компакт-дисков.

Тем не менее цифровой контент остаётся самыми прибыльным в музыкальной индустрии. При суммировании всех цифровых форматов, включая потоковую передачу, общая выручка выросла на 6 процентов до 15,9 миллиарда долларов в 2022 году, при этом цифровые форматы заняли 92,3 процента рынка.

«2022 год был впечатляющим годом устойчивого роста более чем через десять лет после бума стриминга на музыкальной сцене. Доходы от потоковой передачи по подписке теперь составляют две трети рынка с устойчивым рекордно высоким показателем в 13,3 миллиарда долларов», — отметил председатель и главный исполнительный директор RIAA Митч Глейзер.

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Между тем, загруженная музыка продолжает терять актуальность. В прошлом году выручка в данном секторе составила 495 миллионов долларов, что на 20% меньше по сравнению с прошлым годом и на 84% по сравнению с пиковым показателем 2012 года.