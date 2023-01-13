Новинка стала первым серийным процессором с тактовой частотой 6 ГГц и сменила в качестве флагмана Core i9-13900K

Сегодня Intel официально представила флагманский процессор Core i9-13900KS поколения Raptor Lake для настольных компьютеров. При рекомендованной производителем розничной цене 700 долларов Core i9-13900KS находится на ступеньку выше Core i9-13900K стоимостью 590 долларов, который новинка сдвигает с пьедестала в качестве лучшего настольного чипа 13-го поколения. Core i9-13900KS имеет ту же конфигурацию ядер из восьми производительных и шестнадцати эффективных ядер, что и Core i9-13900K, но получил увеличенные тактовые частоты и ограничения мощности. Это первый в мире процессор с тактовой частотой 6 ГГц, максимальная частота разгона которого составляет ровно 6 ГГц по сравнению с 5,8 ГГц у Core i9-13900K. Это не просто небольшой скачок скорости на 200 МГц, но и увеличенные пределы мощности, которые обеспечивают улучшенный многопоточный режим тактовых частот благодаря технологии Adaptive Boost, перенесенной из предыдущего поколения.

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Производительные ядра Core i9-13900KS работают на базовой частоте 3 ГГц с повышением до 6 ГГц, в то время как частоты эффективных ядер остались нетронутыми на уровне 2,2 ГГц в базе и 4,3 ГГц в режиме повышения. Большим изменением является базовое значение мощности процессора, которое теперь установлено на уровне 150 Вт по сравнению со 125 Вт у Core i9-13900K, и, хотя максимальное значение мощности в режиме турбо остается тем же 253 Вт, Intel изменила запас мощности для поддержки улучшенного распределения частоты повышения для производительных ядер. Похоже, что Intel не проверяла технические публикации, посвященные этому процессору, в которых были опубликованы, сообщающие о повышенном энергопотреблении и необходимости мощных систем охлаждения даже при работе на штатных частотах. Core i9-13900KS предназначены в первую очередь для оверклокеров и профессиональных игроков, которым нужна максимальная производительность.