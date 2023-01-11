Новое обновление на данный момент доступно участникам каналов: dev, beta и release preview

Участники программы Windows Insider получили возможность первыми познакомиться с крупным обновлением подсистемы Windows для Android в ОС Windows 11. В распространяемом по всем каналам новом обновлении 2211.40000.11.0 Microsoft переходит на последнюю версию Android 13.

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Все входящие в обновление изменения обеспечивают повышение производительности и надежности, включая более быструю загрузку, более стабильную работу буфера обмена, улучшенную систему ввода с помощью мыши и оптимизацию размера приложения. Полный список изменений можно найти в блоге Microsoft по данной ссылке или ниже ознакомиться со списком:

- подсистема Windows для Android обновлена до Android 13;

- улучшения в производительности загрузки;

- улучшения ввода щелчком мыши;

- улучшения стабильности буфера обмена;

- улучшения изменения размера приложения;

- повышена надежность открытия медиафайлов в Windows;

- записи в списке переходов для приложений, поддерживающих ярлыки приложений.

Подсистема Windows для Android впервые стартовала в феврале прошлого года. Текущее обновление позволяет Windows использовать последнюю версию ОС Google. Когда эмуляция приложений Android стала доступна для участников программы предварительной оценки Windows, то было подробно рассказано, как использовать приложения Android в Windows, а также как их загружать. В настоящее время Microsoft использует только магазин приложений Amazon App Store, а не Google Play. Если кто-то хочет загрузить подсистему Windows или Android, то её можете найти в магазине Microsoft.

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Это обновление будет доступно инсайдерам на каждом канале: dev, beta и release preview. Некоторые пользователи уже обновились до Android 13. Те, кто являются участниками программы предварительного просмотра WSA, получили ее в конце ушедшего года.