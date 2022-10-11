Основными датчиками смартфона станут Sony IMX989 и Sony IMX890

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне Find X6 Pro, предполагаемом преемнике уникально в своем роде Find X5 Pro. Основываясь на изображении инсайдера, Oppo решила пойти по пути создания большого круглого модуля камеры, аналогичного Xiaomi 12S Ultra.

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На изображении показаны две большие линзы с третьей маленькой под ними, вероятно, для перископического телеобъектива. Несомненно, что Oppo вернется к MariSilicon ISP. Также есть подозрение, что Oppo продолжит сотрудничество с Hasselblad в своих флагманских смартфонах, как это делает OnePlus в OnePlus 10 Pro. Насколько можно судить, Find X6 Pro также имеет изогнутую заднюю панель, согласующуюся по дизайну с изогнутым дисплеем на другой стороне устройства.

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Кроме того, Digital Chat Station утверждает, что Find X6 Pro будет использовать датчики Sony IMX989 и Sony IMX890. Например, Xiaomi уже использовала Sony IMX989 в 12S Ultra и, как ожидается, будет его применять в преемнике, а также Xiaomi 13 Pro. Что касается датчика Sony IMX890, то он еще нигде не появлялся ранее. По общему мнению, он не будет таким большим, как Sony IMX766, установленный в Find X5 Pro и имеет размер 1/1,56 дюйма. Возможно, этот датчик будет использоваться в качестве сверхширокоугольной камеры.