Такое заявление сдел представитель Nvidia

Помимо анонса видеокарт серии GeForce RTX 40, Nvidia также представила новейшую технологию компании DLSS 3, а поскольку производитель заявил о 4-кратном повышении производительности, очевидно, что DLSS 3 привлекла большое внимание пользователей.

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Вопрос заключается в том, появится ли DLSS 3 на старых видеокартах GeForce, и Брайан Катандзаро, вице-президент по прикладным исследованиям в области глубокого обучения в Nvidia, ответил на этот вопрос.

Катандзаро подтвердил, что DLSS 3 в его нынешнем состоянии работает только на видеокартах серии GeForce RTX 40. Инженер Nvidia заявил, что теоретически возможно заставить DLSS 3 работать на видеокартах GeForce предыдущего поколения, таких как RTX 30 или RTX 20. Однако Катандзаро считает, что DLSS 3 не принесет особых преимуществ владельцам устаревших видеокарт GeForce.

Технология Nvidia DLSS 3 опирается на тензорные ядра четвертого поколения и новый ускоритель оптического потока (OFA). OFA существует со времен архитектуры Turing. Разница в том, что Nvidia значительно улучшила его в Ada Lovelace. Сообщается, что OFA в Ada в 2–2,5 раза быстрее, чем в Ampere. Nvidia, по-видимому, также внесла некоторые изменения в алгоритмы работы.

Ampere и Turing теоретически могут использовать DLSS 3, но они не дадут таких же преимуществ. Катандзаро сказал, что DLSS 3, скорее всего, не повысит частоту кадров на Ampere или Turing, а напротив, владельцы, вероятно, столкнутся с задержкой игрового процесса и плохим качеством изображения.

Известно, что DLSS добавляет некоторую степень задержки. Это основная причина, по которой DLSS 3 интегрирует Nvidia Reflex с целью обеспечения более высокой частоты кадров при той же задержке системы. Nvidia утверждает, что DLSS 3 может сократить задержку в 2 раза по сравнению с исходной. В демонстрации трассировки лучей в Cyberpunk 2077, DLSS 3 в сочетании с DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation и NVIDIA Reflex продемонстрировали в 4 раза более высокую производительность и двукратное улучшение отклика.

Технология DLSS 3 доказал свою эффективность в играх с интенсивным использованием процессора, таких как Microsoft Flight Simulator. Демонстрация Nvidia показала, что DLSS 3 удваивает частоту кадров в игре Microsoft, но сильно нагружает процессор.

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DLSS 3 дебютирует 12 октября вместе с флагманской видеокартой GeForce RTX 4090. Nvidia ожидает, что более 35 игр и приложений будут поддерживать DLSS 3 при запуске. Что еще более важно, DLSS 3 основывается на DLSS 2, поэтому разработчики игр могут легко включать DLSS 3 в текущие игры, которые уже используют DLSS 2 или Nvidia Streamline.