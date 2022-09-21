Кроме того видеокарта получила 24 ГБ видеопамяти, поддержку новой версии DLSS 3.0 и цену в 1599 долларов

Спустя месяцы ожидания и множества утечек, слухов и различного рода спекуляций, наконец, впервые сегодня удалось взглянуть на флагман нового поколения Nvidia GeForce RTX 4090. Информация о линейке видеокарт на архитектуре Ada lovelace также подтвердила более ранние утечки, в которых говорилось о выпуске GeForce RTX 4080 в двух вариантах. Nvidia сделала несколько громких заявлений о своей флагманской видеокарте, и будет интересно посмотреть, как она себя покажет в реальных играх.

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Итак, новая флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 получила 16384 ядра CUDA. Её графический процессор AD102 имеет базовую тактовую частоту 2,23 ГГц и тактовую частоту в режиме разгона 2,52 ГГц. Nvidia утверждает, что в своих лабораториях карта разгонялась до более чем 3 ГГц, что было замечено ранее в одной из утечек. Видеокарта также комплектуется невиданными для игрового видеоускорителя 24 Гб видеопамяти GDDR6X на 384-битной шине. Кроме того сегодня было подтверждено значение TDP видеокарты на уровне 450 Вт. Компания Nvidia рекомендует пользователям приобрести, если они этого еще не сделали, блок питания мощностью не менее 850 Вт.

Если говорить о чистой производительности, то Nvidia заявляет, что GeForce RTX 4090 в 2-4 раза быстрее, чем текущий флагман GeForce RTX 3090 Ti. Этого удалось достичь благодаря улучшениями архитектуры, новой версией технологии DLSS 3.0, а также новыми ядрами RT. С уверенностью можно сказать, что новая архитектура позволила совершить невероятный скачок производительности между поколениями, который превосходит предыдущий рекорд, принадлежащий легендарной серии GeForce 6800 2006 года. Что касается стоимости и доступности, то новинка поступит в продажу 12 октября по рекомендованной стоимости 1599 долларов.

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