Видеокарта выделяется громоздкой системой охлаждения с дополнительным вентилятором на задней панели

Вчера в сети появилась информация о готовящейся к выходу видеокарте из серии RTX 40 компании Galax линейки Serious gaming(SG). Сегодня ресурсу Videocardz.com удалось получить несколько рендеров возможного кандидата на эту новую карту. Хотя точно неизвестно, какая это модель GeForce, по дизайну ясно, что четырёхслотовый дизайн относится к модели высокого класса, предположительно GeForce RTX 4090. Также можно видеть один 16-контактный разъем 12VHPWR, расположенный прямо посередине видеокарты.

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Упаковка к сожалению также не сообщает название модели и даже не упоминает серию. Однако только в одной линейке Galax был установлен четвертый дополнительный вентилятор на задней панели, и это была флагманская модель линейки SG. Поэтому можно с уверенностью предположить, что на этот раз будет точно также.

Как было сказано, карта займет четыре слота расширения в системе, а дополнительный вентилятор потребует еще больше свободного пространства в корпусе. Также стоит отметить, что ни у этой, ни у какой-либо из уже показанных с сети карт разъема NVLink не было. Судя по всему NVIDIA окончательно решила отказаться от технологии SLI.

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Другой информации о карте пока нет, но следующая неделя принесет нам больше информации о видеокартах RTX 40, так как Nvidia должна представить свой новый флагман RTX 4090, а значит партнеры компании также раскроют детальную информацию о своих моделях, включая Galax.