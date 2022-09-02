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В сеть попала фотография видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080
Однако утверждать подлинность её на 100 процентов пока нельзя
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 Известный инсайдер с хорошим послужным списком опубликовал, по его словам, первое изображение грядущей видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition. Плата выглядит совершенно новой, но так как она упакована в антистатический пакет, то не так много деталей можно рассмотреть.

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 @KittyYYuko был относительно точен с предварительной информацией об видеокартах Ampere от Nvidia еще в марте 2020 года, а теперь инсайдер показал изображение будущей платы Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition. Поскольку изображение взято из неофициального источника к нему следует относиться с долей скептицизма. Фотография вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

 Первое, что бросается в глаза, это то, что плата продолжает использовать дизайн серии GeForce RTX 30. Тем не менее еще одна вещь, сразу же привлекающая внимание, это шрифт, используемый для номера модели «4080», который, впрочем, не указывает на поддельное изображение, поскольку шрифт соответствует шрифту, используемому Nvidia на своем веб-сайте. 

 Плата имеет толщину, как у RTX 3080, но кажется такой же высокой и длинной, как GeForce RTX 3090/3090 Ti. Она также оснащена другим вентилятором с усовершенствованным дизайном лопастей, это подразумевает, что данная плата является новой, а не GeForce RTX 30 с наклейкой 4080. При этом вентилятор выглядит таким же большим, как у GeForce RTX 3090 и толще, чем у двухслотовой GeForce RTX 3080.

 Из предыдущей утечки, касающейся будущих продуктов Nvidia серии GeForce RTX 40, известно, что модель RTX 4080 должна быть основана на графическом процессоре AD103, который не является самым большим и мощным графическим процессором в линейке. Таким образом, платы на его основе не требуют особенно мощной системы охлаждения, подобных тем, которые работают на графических процессорах Nvidia GA102. Между тем, по прогнозам, чип AD103 будет более энергоемким, чем GA103/104 от Nvidia, который используется для GeForce RTX 3080; следовательно, использование более крупного радиатора двойной ширины кажется оправданным.

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 В любом случае пока карта выглядит не как модель созданная из частей GeForce RTX 30 Founders Edition, а как нечто новое. Тем не менее нельзя с уверенностью сказать, что это реальная будущая плата GeForce RTX 4080.

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