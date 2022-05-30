Согласно последним слухам, видеокарты сери GeForce RTX 40 должны дебютировать в середине июля. Это, вероятно, относится к анонсу, в то время как выход в продажу состоится позже и будет иметь собственную дату для каждой конкретной модели. NVIDIA обычно анонсирует свои новые видеокарты за две недели до поступления в продажу, а это значит, что фактический запуск может состояться уже в августе.
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Инсайдер Kopite7kimi утверждает, что график запуска серии RTX 40 уже подтвержден, но подход к этому событию будет несколько иной, чем у серии RTX 30. Вместо того чтобы сосредоточиться на GeForce RTX 4080, NVIDIA сначала выпустит свою флагманскую карту RTX 4090.
Напомню, что GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 были анонсированы в один день, но график их запуска был разным. RTX 3080 стала первой картой, выпущенной всего через две недели после анонса, а еще две недели спустя пришел черед RTX 3090. Что касается RTX 3070, то NVIDIA потребовалось два месяца, чтобы выпустить её в продажу после анонса.
Все известные видеокарты RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace используют разные графические процессоры. Сообщается, что NVIDIA сейчас сосредоточила свои усилия на графическом процессоре AD102, а скоро AD104 войдет в стадию тестирования. Согласно тому же источнику, этот графический процессор будет использоваться в составе видеокарты RTX 4070. На сегодняшний день ничего не слышно о переходе графического процессора AD103. Поэтому можно предположить, что NVIDIA для этой модели будет также использовать GPU AD102.