Colorful представила карты GeForce RTX 3060 и RTX 3070Ti NARAKA Bladepoint Edition
Сегодня китайская компания Colorful анонсировала новую серию видеокарт, вдохновленную игрой Naraka Bladepoint.
С выпуском новых видеокарт GeForce RTX 3000 Colorful расширила свою линейку BattleAx среднего уровня новой подсерией. На данный момент Colorful представила две модели: GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3060. Обе карты будут иметь эталонные тактовые частоты, установленные NVIDIA. Обновленная GeForce RTX 3070 Ti комплектуется более быстрой памятью GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с и объемом 12 ГБ. В свою очередь GeForce RTX 3060 использует конфигурацию памяти GDDR6 со скоростью 15 Гбит/с и объемом 8 ГБ.
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Новые карты оснащены специальными кожухами системы охлаждения с наклейками в стиле игры Naraka и RGB. В таком же стиле выполнена полноразмерная задняя панель. Старшая модель GeForce RTX 3070 Ti будет оснащена 12-контактным разъемом питания.
Согласно имеющейся информации, RTX 3070 Ti будет стоить 4699 юаней (около 693 доллара), тогда как RTX 3060 будет стоить 2799 юаней (около 412 долларов).
Стоит отметить, что данные видеокарты не единственные, которые были вдохновлены этой игрой. В сети уже появлялась более мощная модель RTX 3080 Ti X-Gaming от компании ZOTAC, так что поклонникам Naraka будет из чего выбирать.
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