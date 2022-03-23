Это станет возможно благодаря новой функции контроля работы приложений в фоновом режиме

Google уже анонсировал ряд новых функций, которые будут представлены в обновлении до Android 13 и уже доступны в версиях для разработчиков. Однако лишь немногие из них касались довольно критичного параметра - времени автономной работы. Компания подтвердила наличие в обновлении новых функций, направленных на увеличение автномности, которые также могут попасть в стабильную версию грядущего обновления операционной системы.

реклама

Они включают в себя новое системное уведомление о том, что конкретное приложение использует непропорционально большое количество энергии как в фоновом режиме, так и в активном. Новая функция может быть более знакома тем, кто использует пользовательские сборки, но теперь она стала частю официального обновления, разработанного Google.

Компания отмечает, что новое правило заключается в том, что система отправляет новое уведомление, если приложение работает в активнм режиме не менее 20 часов в течение 24-часового периода и предлагает пользователю просмотреть его активность.

Android 13 также представит новый набор правил и ограничений для фонового использования батареи, что также может привести к появлению уведомления, если приложение достигнет определенного чрезмерного уровня использования ресурсов в течение 24 часов.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Есть, однако, некоторые исключения из этих правил, например, VPN, приложения для сопряженных устройств или системные приложения. Большинство правил и ограничений в основном действуют автоматически, однако в Android 13 теперь также планируется предоставить обновленную страницу настроек фонового использования батареи для каждого приложения. У пользователя будет возможность переключаться между предустановками: «Неограниченный», «Оптимизированный» и «Ограниченный». Они будут определять, насколько активным может быть конкретное приложение в фоновом режиме, чтобы пользователь мог перейти к нему и использовать его. Планируется, что все эти нововведения появятся во второй половине лета 2022 года.