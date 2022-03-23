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Android 13 значительно увеличит автономность мобильных устройств
Это станет возможно благодаря новой функции контроля работы приложений в фоновом режиме
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 Google уже анонсировал ряд новых функций, которые будут представлены в обновлении до Android 13 и уже доступны в версиях для разработчиков. Однако лишь немногие из них касались довольно критичного параметра - времени автономной работы. Компания подтвердила наличие в обновлении новых функций, направленных на увеличение автномности, которые также могут попасть в стабильную версию грядущего обновления операционной системы.

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 Они включают в себя новое системное уведомление о том, что конкретное приложение использует непропорционально большое количество энергии как в фоновом режиме, так и в активном. Новая функция может быть более знакома тем, кто использует пользовательские сборки, но теперь она стала частю официального обновления, разработанного Google.

 Компания отмечает, что новое правило заключается в том, что система отправляет новое уведомление, если приложение работает в активнм режиме не менее 20 часов в течение 24-часового периода и предлагает пользователю просмотреть его активность.

 Android 13 также представит новый набор правил и ограничений для фонового использования батареи, что также может привести к появлению уведомления, если приложение достигнет определенного чрезмерного уровня использования ресурсов в течение 24 часов.

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 Есть, однако, некоторые исключения из этих правил, например, VPN, приложения для сопряженных устройств или системные приложения. Большинство правил и ограничений в основном действуют автоматически, однако в Android 13 теперь также планируется предоставить обновленную страницу настроек фонового использования батареи для каждого приложения. У пользователя будет возможность переключаться между предустановками: «Неограниченный», «Оптимизированный» и «Ограниченный». Они будут определять, насколько активным может быть конкретное приложение в фоновом режиме, чтобы пользователь мог перейти к нему и использовать его. Планируется, что все эти нововведения появятся во второй половине лета 2022 года.

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#android #google #android 13
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