Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Игры для Nintendo Switch получат поддержку технологии AMD FSR
Первой игрой с данной технологией станет Nintendo Switch Sports
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

 В сети появились слухи, что к выходу готовится игра для консоли Nintendo Switch, которая получит поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution для повышения качества изображения при сохранении высокой игровой производительности. Учитывая алгоритм апскейлинга AMD с открытым исходным кодом, Nintendo Switch Sports будет одной из первых, но не последних игр с поддержкой AMD FSR.

реклама


 Как сообщает лицензионное соглашение (EULA) для предстоящей Switch Sports от Nintendo указано, что в игре используется AMD FidelityFX, запись об этом обнаружил @NWPlayer123. Поскольку Switch Sports является собственной игрой Nintendo, предполагается, что японская компания добавила поддержку FSR в свою библиотеку agl C++, что гарантирует внедрение этой технологии в другие игры Nintendo.


 Напомню, что игровая консоль Switch оснащена дисплеем с разрешением 1280x720 пикселей и может выводить изображения на внешний дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей. AMD FSR можно использовать для улучшения качества изображения при разрешении 720p или поддержания высокой частоты кадров при разрешении 1080p.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

 Nintendo Switch основана на чипсете Nvidia Tegra X1 с четырьмя ядрами общего назначения Arm Cortex-A57 и графическим процессором Nvidia Maxwell с 256 ядрами CUDA. Этот чипсет был выпущена в середине 2015 года, и, хотя его производительность на момент выпуска была довольно хорошей, сегодня сложно сделать игры удовлетворяющие современным требованиям, предъявляемым к визуальной составляющей. Внедрив технологию FSR от AMD, которая работает на всех современных графических процессорах, Nintendo может улучшить качество изображения в своих играх без существенных вложений.

#nvidia #nintendo #nintendo switch #amd fsr
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава AMD Лиза Су считает, что дефицит чипов не закончится в 2022 году
Магазины 3DS и Wii U будут закрыты в 2023 году
Платформа BullSequana XH3000 от Atos уже имеет поддержку ускорителей Nvidia Hopper
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

15 смартфонов POCO получили глобальную прошивку MIUI 13
5
Майнер разблокировал BIOS на видеокарте Radeon RX 5600/5700 при помощи безопасной прошивки
12
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
63
5 самых провальных криптовалют февраля, которые не стоит покупать по мнению аналитиков Cryptoticker
5
Newegg продала известному блогеру сломанную материнскую плату и отказалась возвращать деньги
17
AMD не планировала продавать Radeon RX 6500 XT по $200, а низкая цена была маркетинговой уловкой
25
Крупное обновление и некст-ген версию Cyberpunk 2077 с пробным доступом могут представить сегодня
6
Работа Cyberpunk 2077 не гарантируется на видеокартах NVIDIA 700, а после 15 июня и на Windows 7
39
Почему GeForce GTX 1080 Ti горят во время майнинга Эфира – причины и описание проблемы от VIK-off
18
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
35
68 актуальных смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
6
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
54
Минэк предложил разрешить майнинг в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии
4
Премьера игрового процесса стратегии Dune Spice Wars
14
Смартфоны realme 9 Pro и realme 9 Pro+ будут продаваться в России по цене от 30 990 рублей
2
Redmi Note 10 и Mi 11 Lite 5G начали получать новое обновление MIUI 13
1
Cyberpunk 2077 получила версии для современных консолей, а также патч 1.5 с действительно огромным количеством изменений
27
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
21
Семейство видеокарт NVIDIA Ada Lovelace дебютирует в сентябре
21
Спрос на новые планшеты Samsung превысил предложение
5

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
416
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
36
Мои впечатления от игры Call of Juarez
16
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
2

Сейчас обсуждают

Николай Михеев
03:38
Ну вообще есть не малая вероятность что ее снова отменят, либо добавят как дополнительную возможность, а не замену. Надеяться на снижение популярности майнинга пока все же не стоит
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Asmodeus
03:35
А я вот РДР2 бросил после 15 часов игры. Стало банально скучно. А вот эту игру прошёл с удовольствием, причем обе части. 3 часть вообще не про это. Тоже бросил её.
Мои впечатления от игры Call of Juarez
Олег Смирнов
03:33
Значит, лет через 50 можно будет увидеть это б/у в рашкиянских. А то задолбали перфокарты.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Олег Смирнов
03:31
Налоги верни и гражданство дай - уеду молниеносно.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Олег Смирнов
03:30
Поэтому ниxyя рашкиянского производства ни в одном магазине не найти. Всё производим. Только нигде не продаём.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Олег Смирнов
03:29
А он - тупой. Ему - не понять. Славит рашку-парашку с американского компьютера через американский интернет. Рашкой-парашкой рашку назвал путенский министр культуры, если чо.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Олег Смирнов
03:27
Мне пох на укропопию твою - я из Вологды. Утрись. А рашка ниxyя не может - ниxyя в магазинах рашкиянского нет. Один кетай голимый. Т.ч. утри своё квасное рыло.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Олег Смирнов
03:24
Ага, только не из США. А нищих киргизов, узбеков, таджиков и т.л. Единственный немец - сбежал из рашки. И Депардья сбежала из рашки. Из США в рашку никто не бежит. Только из рашки в США.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Alexander Rommel
03:22
Жорін тільки що сліз з твоєї матусі і вальяжно пише коментарі.
Создатели The Sims 4 всё же выпустят в России дополнение «Свадебные истории» с ЛГБТ-парой в главной роли
Академик
03:21
Чтобы услышать классный звук нужен некий входной порог в размере… 150 килорублей. Из них 100к на звуковую карту и 50к на добротные наушники. Вы же понимаете, что подключать ваши DT 770 pro к встройке...
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем