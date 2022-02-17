Первой игрой с данной технологией станет Nintendo Switch Sports

В сети появились слухи, что к выходу готовится игра для консоли Nintendo Switch, которая получит поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution для повышения качества изображения при сохранении высокой игровой производительности. Учитывая алгоритм апскейлинга AMD с открытым исходным кодом, Nintendo Switch Sports будет одной из первых, но не последних игр с поддержкой AMD FSR.

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Как сообщает лицензионное соглашение (EULA) для предстоящей Switch Sports от Nintendo указано, что в игре используется AMD FidelityFX, запись об этом обнаружил @NWPlayer123. Поскольку Switch Sports является собственной игрой Nintendo, предполагается, что японская компания добавила поддержку FSR в свою библиотеку agl C++, что гарантирует внедрение этой технологии в другие игры Nintendo.





Напомню, что игровая консоль Switch оснащена дисплеем с разрешением 1280x720 пикселей и может выводить изображения на внешний дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей. AMD FSR можно использовать для улучшения качества изображения при разрешении 720p или поддержания высокой частоты кадров при разрешении 1080p.

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Nintendo Switch основана на чипсете Nvidia Tegra X1 с четырьмя ядрами общего назначения Arm Cortex-A57 и графическим процессором Nvidia Maxwell с 256 ядрами CUDA. Этот чипсет был выпущена в середине 2015 года, и, хотя его производительность на момент выпуска была довольно хорошей, сегодня сложно сделать игры удовлетворяющие современным требованиям, предъявляемым к визуальной составляющей. Внедрив технологию FSR от AMD, которая работает на всех современных графических процессорах, Nintendo может улучшить качество изображения в своих играх без существенных вложений.