Ожидается, что долгожданная линейка смартфонов Redmi K50 появится в качестве специального предложения во время празднования китайского Нового года. Digital Chat Station утверждает, что производитель действительно готов к этому.
реклама
Согласно имеющимся слухам, преемники серии K40 будут представлены в нескольких версиях, включая обычную версию Redmi K50, Redmi K50 Pro, а также топовую версию Redmi K50 Ultra и игровой вариант Gaming Edition. Согласно информации Digital Chat Station, три смартфона уже прошли сертификацию и их номера моделей выглядят следующим образом: 22011211C и 22041211AC, 22021211RC
Однако инсайдер не упомянул названия грядущих новинок, которые могут принадлежать любому из них. Кроме того, Digital Chat Station смутно намекает, что один из смартфонов будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870, тогда как другие модели получат флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000, а также новый чипсет среднего класса Dimensity 8000. Однако использование только чипсета Snapdragon 870 точно подтверждено.