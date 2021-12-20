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В начале 2022 года Xiaomi обновит 20 устройств до MIUI 13 и Android 12 на глобальном рынке
Источником информации в очередной раз стал ресурс Xiaomiui
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 Вчера появилось сообщение, что Xiaomi завершила работу над оболочкой MIUI 13 для нескольких китайских версий смартфонов, включая MIX 4 и Mi 11 Ultra, хотя компания собирается анонсировать MIUI 13 через неделю, 28 декабря, возможно, вместе с новым флагманом Xiaomi 12, которым Xiaomi начала дразнить пользователей социальной сети Weibo.

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 Согласно информации ресурса Xiaomiui, Xiaomi намерена на начальном этапе обновить 20 устройств до MIUI 13 за пределами Китая. Как показано в таблице ниже, хотя не все устройства являются флагманами, например Mi 11 Lite 4G и Redmi Note 10 4G, тем не менее, новая версия оболочки MIUI 13 будет основана на ОС Android 12 для всех этих моделей, о чём свидетельствует буква S после цифр в номерах сборок.

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 Xiaomi не объявила дату начала глобального развертывания MIUI 13. В настоящее время глобальный веб-сайт Xiaomi не подтверждает существования оболочки MIUI 13. Xiaomiui ожидает, что компания начнет обновлять устройства за пределами Китая уже в январе. В любом случае планы Xiaomi по обновлению до MIUI 13 будут обширными и растянутся на весь будущий год, как это произошло с MIUI 12 в этом году.

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