Источником информации в очередной раз стал ресурс Xiaomiui

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вчера появилось сообщение, что Xiaomi завершила работу над оболочкой MIUI 13 для нескольких китайских версий смартфонов, включая MIX 4 и Mi 11 Ultra, хотя компания собирается анонсировать MIUI 13 через неделю, 28 декабря, возможно, вместе с новым флагманом Xiaomi 12, которым Xiaomi начала дразнить пользователей социальной сети Weibo.

реклама

Согласно информации ресурса Xiaomiui, Xiaomi намерена на начальном этапе обновить 20 устройств до MIUI 13 за пределами Китая. Как показано в таблице ниже, хотя не все устройства являются флагманами, например Mi 11 Lite 4G и Redmi Note 10 4G, тем не менее, новая версия оболочки MIUI 13 будет основана на ОС Android 12 для всех этих моделей, о чём свидетельствует буква S после цифр в номерах сборок.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 15 000р Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Xiaomi не объявила дату начала глобального развертывания MIUI 13. В настоящее время глобальный веб-сайт Xiaomi не подтверждает существования оболочки MIUI 13. Xiaomiui ожидает, что компания начнет обновлять устройства за пределами Китая уже в январе. В любом случае планы Xiaomi по обновлению до MIUI 13 будут обширными и растянутся на весь будущий год, как это произошло с MIUI 12 в этом году.