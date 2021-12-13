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В сети появилось качественное изображение кулера для процессоров Alder Lake
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 Все шесть выпущенных на сегодняшний день моделей процессоров Intel Core 12-го поколения с разблокированными множителями продаются без системы охлаждения. Ожидается, что это изменится в начале следующего года, когда Intel дополнит линейку как минимум 10 новыми моделями для розничного сегмента и Alder Lake впервые за более чем десятилетие получат серьезное изменение стоковых кулеров. Первые сведения о том, как они могут выглядеть, появились еще в сентябре, и теперь в сети стало доступно четкое изображение одного из них.

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 Intel готовит три штатных кулера. RH1, скорее всего, будет идти в комплекте с топовыми моделями Core i9-12900 и i9-12900F. RM1 может поставляться в комплекте с различными версиями Core i7 и Core i5, а RS1 может идти в комплекте с процессорами линейки Core i3. В сентябре в сети появились изображения с низким разрешением и можно было только гадать, как выглядит конструкция радиатора. В то время полагали, что оперение, в которое встроен вентилятор, представляет собой металлические продолжения ребер радиатора, предназначенные для использования бокового отвода воздуха от вентилятора. Новая картина опровергает это предположение. Оказывается, это не более чем элементы украшения СВО.

 Радиатор RM1 представляет собой лишь версию радиатора большего диаметра, которую мы привыкли видеть в течение многих лет. Основание (возможно, с медным сердечником) собирает тепло от процессора, а монолитный радиатор имеет ребра, выступающие радиально. Радиатор полностью охлаждается только осевым потоком воздуха от вентилятора, в то время как ребра лишь направляют часть воздушного потока вокруг сокета, где он обдувает такие компоненты, как VRM процессора и модули памяти.

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 Ребра, окружающие вентилятор, выполнены из тонированного пластика, на котором подвешено светодиодное кольцо. Неизвестно, является ли освещение RGB или просто имеет оттенок синего цвета. Рамка из пластиковых ребер прикреплена болтами к радиатору вместе с вентилятором, как и рамка вентилятора на старых стандартных кулерах.

#intel #core i3 #core i5 #alder lake #intel 12-gen #core i9-12900k #core i9-12900
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Бахадыр Мухамадиев
23:29
Да что вы тут спорите? У АМД долгое время был всего один завод, потом два. У Интел в то время уже около восьми заводов было. Вот и вся статистика.
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balcora
23:28
нужно было отслеживать рынок и предугадать спад цен, чтобы поиграть в сраные игрушки? )))
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REY_B_
23:28
Молодец Лиза! Ты лохам-халявщикам не друг и не родственник. Твое дело делать процессоры. И продавать выданные компанией акции, по максимальным ценам.
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balcora
23:27
что значит "в принципе можно починить в домашних условиях"?!
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NTUser
23:26
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Лиза Су обналичила сотни тысяч акций на $38 млн, что привело к ощутимому падению стоимости AMD
Vladimir Kamyshnikov
23:25
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Raytracker77
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У них другая задача, давать iops-ы в длинных несвязанных очередях, в несколько потоков. Создай XFS с allocation groups например 16 и прогони fio на серверном и десктопном ssd, а потом сделай XFS с all...
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