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Как известно ожидаемая поклонниками Far Cry 6 выйдет 7 октября и станет первой игрой от Ubisoft, которая при запуске получит поддержку технологии сверхвысокого разрешения AMD FSR. Результатом тесного партнерства с AMD является то, что аппаратное обеспечение AMD указано во всех официальных рекомендуемых требованиях ПК.

Игра будет поддерживать технологию DirectX Ray Tracing (DXR) посредством тензорных ядер NVIDIA и AMD Ray Accelerators. Для получения стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 1440p игроку понадобится видеокарта уровня Radeon RX 6900 XT или GeForce RTX 3070. Эти требования не учитывают включение технологии AMD FidelityFX Super Resolution, которая может значительно увеличить частоту кадров в зависимости от настроек. На вопрос о трассировке лучей и FSR на консолях Xbox Series и PlayStation, представитель Ubisoft ответил, что обе технологии доступны только для ПК.

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Интересно, что игра не будет поддерживать одну из ключевых функций DirectX 12 Ultimate, а именно Mesh Shading и Sampler Feedback, поскольку это увеличивает время, необходимое для процесса оптимизации.