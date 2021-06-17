7 игр получат поддержку AMD FidelityFX Super Resolution при запуске технологии
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Конкурент технологии DLSS в лице AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) будет запущен всего через пять дней, 22 июня. Когда AMD объявила об этой технологии в прошлом месяце, то в качестве демонстрации возможностей технологии она использовала Godfall. Имея открытый исходный код, AMD FSR также поддерживает видеокарты NVIDIA, а это означает, что любая игра, которая поддерживает эту технологию, может быть использована игроками на ПК независимо от марки графического процессора.
Между тем, стал известен перечень с названиями первых игр, поддерживающих FSR. Их количество равно семи. Однако ожидается, что в ближайшем будущем поддержка FSR появится еще в 12 играх, в том числе в Baldur's Gate III, DOTA 2, Far Cry 6, Myst, Resident Evil Village и Vampire the Masquerade: Bloodhunt. Помимо этих игр, ряд разработчиков объявили, что они работают над интеграцией FSR в свои проект. В число таких разработчиков вошли Crystal Dynamics, Focus Home Interactive, Capcom, Ubisoft, Unity, Electronic Arts & Dice и многие другие, всего 44 разработчика. Конечно, DLSS от NVIDIA поддерживает гораздо больше игр, но стоит помнить, что она существует на рынке два года, а первая версия DLSS 1.0 не была так уж хороша. Так что сравнения с решением NVIDIA и заявления об разочаровании в технологии AMD могут быть слишком преждевременными, особенно с учетом того, что эта технология также была объявлена для консолей Microsoft Xbox Series X/S.
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