Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Конкурент технологии DLSS в лице AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) будет запущен всего через пять дней, 22 июня. Когда AMD объявила об этой технологии в прошлом месяце, то в качестве демонстрации возможностей технологии она использовала Godfall. Имея открытый исходный код, AMD FSR также поддерживает видеокарты NVIDIA, а это означает, что любая игра, которая поддерживает эту технологию, может быть использована игроками на ПК независимо от марки графического процессора.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

Между тем, стал известен перечень с названиями первых игр, поддерживающих FSR. Их количество равно семи. Однако ожидается, что в ближайшем будущем поддержка FSR появится еще в 12 играх, в том числе в Baldur's Gate III, DOTA 2, Far Cry 6, Myst, Resident Evil Village и Vampire the Masquerade: Bloodhunt. Помимо этих игр, ряд разработчиков объявили, что они работают над интеграцией FSR в свои проект. В число таких разработчиков вошли Crystal Dynamics, Focus Home Interactive, Capcom, Ubisoft, Unity, Electronic Arts & Dice и многие другие, всего 44 разработчика. Конечно, DLSS от NVIDIA поддерживает гораздо больше игр, но стоит помнить, что она существует на рынке два года, а первая версия DLSS 1.0 не была так уж хороша. Так что сравнения с решением NVIDIA и заявления об разочаровании в технологии AMD могут быть слишком преждевременными, особенно с учетом того, что эта технология также была объявлена для консолей Microsoft Xbox Series X/S.