AMD Ryzen 7000 и Radeon RX 7000 будут выпущены одновременно
Согласно последнему сообщению инсайдера @Broly_X1, который ранее размещал в сети внутренние дорожные карты AMD, новые архитектуры ЦП и ГП следующего поколения от AMD планируются к запуску примерно в одно и то же время.
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На Computex компания AMD не показала новую дорожную карту, которая подтверждала бы график запуска будущих графических и центральных процессоров на новых архитектурах. Официально архитектура Zen4, основанная на 5-нанометровом техпроцессе, должна появиться к концу 2022 года, по крайней мере, это предполагается официальной дорожной картой. AMD также не комментировала недавние слухи о процессорах Zen4 Raphael. Это кодовое имя связано с настольными процессорами для нового сокета AM5, которые, как сообщается, появятся в четвертом квартале 2022 года. В докладе на Computex также не было обновлений дорожной карты для графических процессоров.
Broly_X1 правильно предсказал почти весь основной доклад на Computex. Фактически, он даже упомянул о завтрашнем запуске Radeon Pro за несколько дней до того, как это было официально подтверждено. Таким образом, его источники нельзя игнорировать. Инсайдер теперь считает, что в 4 квартале 2022 года мы должны увидеть как центральные процессоры Zen4, так и графические процессоры на архитектуре RDNA3. Он также пояснил, что архитектура RDNA3 будет представлена уже в этом году.
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Инсайдер также ожидает обновления архитектуры Zen3 XT в начале 2022 года, что, вероятно, заполнит пустоту до прибытия выхода чипов Raphael к концу следующего года. Что касается графических процессоров, то слухов о возможном обновлении линейки нет, это может означать, что серия Radeon RX 6000 останется актуальной как минимум на полтора года.
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