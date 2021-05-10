Apple инвестирует 45 миллионов долларов в Corning
Компания Corning является давним партнером Apple. Как гласит история, Corning разработала формулу закаленного стекла еще в 60-х годах, но так и не нашла для нее применение. В середине 2000-х генеральный директор "яблочной компании" Стив Джобс связался с Corning для обсуждения вопросов о производстве защитных стекол для своих будущих смартфонов. Резульат превзошел все ожидание, и Apple продолжила сотрудничество с Corning, работая над следующими поколениями смартфонов iPhone, а также другими мобильными и носимыми устройствами.
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Сегодня стало известно, что Apple объявила о дополнительных инвестициях в размере 45 миллионов долларов в Corning Incorporated, являющегося наиболее известным поставщиком защитных стекол Gorilla Glass для мобильных устройств. Деньги пойдут на расширение производственных мощностей Corning в США и на поддержку исследований и разработок.
За последние четыре года Corning получила 450 миллионов долларов от Apple Advanced Manufacturing Fund. Вливания денег помогли компании разработать новые продукты, такие как Ceramic Shield, который впервые был представлен в семействе iPhone 12. Ceramic Shield изготовлен из нанокерамических кристаллов, которые тверже большинства металлов. Контролируя типы используемых кристаллов и степень кристаллизации, Corning смогла разработать формулу, которая максимизирует прочность, оставаясь оптически прозрачной.
Согласно Apple, Ceramic Shield - самое прочное стекло, обеспечивающее в четыре раза лучшую защиту при падении по сравнению с iPhone предыдущего поколения.
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