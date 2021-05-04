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Производители микросхем вкладывают деньги, пытаясь уменьшить продолжающуюся нехватку микросхем, но даже при больших инвестициях быстро насытить рынок не получится. Например генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер, полагает, что может пройти пара лет, прежде чем спрос будет удовлетворён.

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В связи с этим Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) планирует построить еще несколько заводов в Аризоне. Напомню, что производитель микросхем объявил в мае 2020 года, что потратит 12 миллиардов долларов на строительство нового завода в Аризоне. Ожидается, что после завершения завод будет выпускать 20 000 полупроводниковых пластин в месяц по 5-нм техпроцессу и создаст около 1600 рабочих мест в сфере высоких технологий.

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Анонимные источники, якобы знакомые с этим вопросом, сообщили Reuters, что TSMC готовится построить до пяти дополнительных заводов в Аризоне. Источники не сообщили, сколько дополнительных производственных мощностей принесут новые фабрики, и не упомянули, какие производственные технологии они будут использовать.

Два источника сообщили Reuters, что TSMC планирует построить шесть заводов. Строительство будет происходить в течение следующих трех лет, но не удалось подтвердить этот график. Кроме того, неясно, имели ли они в виду шесть новых фабрик или шесть фабрик, включая уже объявленную.

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Буквально в прошлом месяце TSMC объявила о планах потратить 100 миллиардов долларов в течение следующих трех лет на проекты расширения и НИОКР, а вчера Intel заявила, что потратит 3,5 миллиарда долларов на модернизацию своих производственных мощностей по производству микросхем в Нью-Мексико.

«Как только будет принято какое-либо официальное решение, мы сообщим о нем соответствующим образом», - заявили в TSMC, отвечая на вопрос Reuters с просьбой прокомментировать полученную информацию.