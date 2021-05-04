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Известный отраслевой источник информации Moore’s Law is Dead подтвердил, что один из его знакомых уже имеет на руках видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. Эти новые карты уже отправляются в центры распределения партнёров Nvidia и, возможно, первым розничным торговцам, поэтому число людей, имеющих доступ к этим картам, растет с каждым днем.

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Компания Gigabyte была одним из первых партнеров NVIDIA по выпуску видеокарт, которая разместила всю информацию о своей линейке на веб-сайте EEC. Компания разрабатывает различные варианты RTX 3080 Ti для серий AORUS Master и Xtreme, а также Gaming, Vision и Eagle. Упаковка, которая изображена ниже, определенно является вариантом Gaming OC, который также имеет 12 ГБ памяти.

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Напомню, что видеокарта Nvidia RTX 3080 Ti будет оснащена новым графическим процессором GA102 с 10240 ядрами CUDA. Это премиальная модель, которая будет позиционироваться выше обычной GeForce RTX 3080, но ниже GeForce RTX 3090.

Вчера подтвердился последний график выпуска видеокарт RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Обе модели должны быть представлены 31 мая, а обзоры и доступность в продаже ожидаются в начале июня.