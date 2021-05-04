Коробка с GeForce RTX 3080 Ti засветилась на фотографии
Известный отраслевой источник информации Moore’s Law is Dead подтвердил, что один из его знакомых уже имеет на руках видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. Эти новые карты уже отправляются в центры распределения партнёров Nvidia и, возможно, первым розничным торговцам, поэтому число людей, имеющих доступ к этим картам, растет с каждым днем.
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Компания Gigabyte была одним из первых партнеров NVIDIA по выпуску видеокарт, которая разместила всю информацию о своей линейке на веб-сайте EEC. Компания разрабатывает различные варианты RTX 3080 Ti для серий AORUS Master и Xtreme, а также Gaming, Vision и Eagle. Упаковка, которая изображена ниже, определенно является вариантом Gaming OC, который также имеет 12 ГБ памяти.
Напомню, что видеокарта Nvidia RTX 3080 Ti будет оснащена новым графическим процессором GA102 с 10240 ядрами CUDA. Это премиальная модель, которая будет позиционироваться выше обычной GeForce RTX 3080, но ниже GeForce RTX 3090.
Вчера подтвердился последний график выпуска видеокарт RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Обе модели должны быть представлены 31 мая, а обзоры и доступность в продаже ожидаются в начале июня.
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