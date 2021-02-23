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До выхода GeForce RTX 3060 осталось всего два дня, и сейчас появился первый результат тестирования графического процессора NVIDIA GA106. До сих пор NVIDIA выпускала настольные видеокарты серии RTX 3000 с использованием своих графических процессоров GA102 и GA104, хотя ходили слухи о том, что компания разработала GA103 и GA107.

Согласно ранним тестам Ashes of the Singularity, графический процессор GA106 в RTX 3060 показывают заметно лучшую производительность, чем RTX 2060 и RTX 2070 на базе TU106.

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GeForce RTX 3060 набрала в среднем 6700 баллов в тесте AoTS Crazy_1080p и 69 FPS. Согласно данным, собранным Videocardz, GeForce RTX 3060 на 19% опережает RTX 2060 и на 9% опережает RTX 2070. Кроме того, эти оценки показывают отставание RTX 3060 примерно на 17% по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti, у котороq на 1280 больше ядер CUDA, более мощный GPU GA104, но на 4 ГБ меньше видеопамяти.

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Однако полную картину, как всегда, могут показать только полноценные тесты во многих игровых приложениях. Тем не менее, эти первые результаты указывают на то, что видеокарта RTX 3060 сопоставима с GeForce RTX 2070 SUPER. Теоретически это означает, что геймеры скоро смогут получить выгоду от приобретения новинки, так как NVIDIA ранее просила 499 долларов США за RTX 2070 Super, а теперь только 329 долларов США. К сожалению, продолжающаяся нехватка графических процессоров, вероятно, будет означать, что все запасы RTX 3060 быстро распродадутся, и не все смогут её приобрести, по крайней мере по рекомендованной цене.