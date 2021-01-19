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GPU Tweak III - это новое программное обеспечение от ASUS, которое предлагает широкие возможности для мониторинга, разгона и настройки графических процессоров (например, профили вентилятора или освещение). Этот инструмент очень похож на MSI Afterburner, вероятно, самый популярный инструмент настройки графического процессора на рынке. Причина довольно проста - оба приложения поддерживают графические процессоры NVIDIA и AMD, поэтому геймеры могут легко адаптироваться к инструментам, независимо от того, какой производитель сделал их видеокарты.

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GPU Tweak III претерпел серьезные изменения в пользовательском интерфейсе. Главное окно теперь предлагает быстрый выбор профиля даже для видеокарт, произведенных другими компаниями. Тестирование на Colorful RTX 3090 показало, что все три встроенных профиля графического процессора работают, например, бесшумный режим снижает тактовую частоту и снижает ограничение мощности до 90%.

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Третья версия программного обеспечения была улучшена на основе коллективных отзывов сообщества. Теперь можно автоматизировать профили на основе используемых игр и приложений, а подробные показатели и статистика теперь отображаются в отдельном окне.

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Команда разработчиков ASUS потратила много времени на тестирование нового программного обеспечения, но, поскольку оно полностью переработано с точки зрения дизайна и кода, то по-прежнему могут появляться ошибки. Сейчас программа выпущена в режиме открытого бета-тестирования. В сообщении в блоге компания призывает пользователей оставлять отзывы и присоединяться к их каналу Discord, если у них есть какие-либо идеи или предложения.

Скачать новую версию можно по данной ссылке.