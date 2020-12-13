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POCO X3 NFC начал получать новое обновление MIUI 12 V12.0.6.0

Стало известно, что популярный смартфон POCO X3 NFC начал получать обновление оболочки MIUI 12 версии V12.0.6.0
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 Компания Xiaomi сообщила, что оболочка MIUI 12 V12.0.6.0.QJGMIXM для глобального варианта одного из самых популярных смартфонов второй половины 2020 года POCO X3 NFC в настоящее время развертывается для случайно выбранных пользователей в качестве стабильного бета-обновления. В журнале изменений упоминается повышенная безопасность системы, различные оптимизации работы и исправление безопасности за ноябрь. Более широкое публичное внедрение начнется после завершения фазы бета-тестирования.

 Официально обновление доступно только избранным пользователям для тестирования, поскольку это бета-версия, однако есть источники, доступные для тех, кто хочет вручную загрузить обновление MIUI 12 для POCO X3 NFC и проверить его работу и внесенные изменения на себе. Для этого необходимо вручную загрузить и установить необходимый ROM файл, который имеет размер 2,4 Гб.

 Кроме того, похоже, что скоро смартфон POCO X3 NFC будет обновлен до версии Android 11, поскольку недавно данное устройство со следующей версией операционной системы от Google было замечено в списке протестированных телефонов в Geekbench. Есть предположение, что это крупное обновление станет распространяться в начале 2021 года для всех региональных версий смартфона.

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google miui poco android 11 miui 12 pocophone poco x3 nfc
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От пиков Radeon7 мой старый 1000Вт БП был покалечен на всегда. При запуске 3D удавалось увидеть цифры ниже 9в перед тем как БП отрубался или комп уходил в синьку. Теперь уже на 500Вт срабатывает защит...
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ДА К ТЫ Ж ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁББББББНУУУУУУУУУУУУУТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙ
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Игорь Ииии
00:10
Это по ходу гибрид пружинной лапки из "фирмогого держателя" и частью некой советской конструкции (мож школьной из кабинетов физики/химии, мож промышленной).
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НАРОЧИТО ВЫЧУРНО
00:09
Они и про графику никогда ничего не слышали. Но упоротые ебанашки с пеной у рта доказывают что там уберграфон, уберосвещения, детализация, физика, что не жалко две RTX 3090 купить ради неё.
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VRoman
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Где? Уже два месяца ищу зелёный свет на официальную цену! Зелёный только у перекупщиков на ebay и Amazon. В магазинах вообще нет и не предвидится. В России уже цены уже ниже Американских. Стою в очере...
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Den Fed
00:02
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Ultimauser
23:59
Как хорошо, что ты пиздабол без пруфов) Такова жизнь, кто-то летает, а кто-то пи3дит)
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