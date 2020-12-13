Компания Xiaomi сообщила, что оболочка MIUI 12 V12.0.6.0.QJGMIXM для глобального варианта одного из самых популярных смартфонов второй половины 2020 года POCO X3 NFC в настоящее время развертывается для случайно выбранных пользователей в качестве стабильного бета-обновления. В журнале изменений упоминается повышенная безопасность системы, различные оптимизации работы и исправление безопасности за ноябрь. Более широкое публичное внедрение начнется после завершения фазы бета-тестирования.

Официально обновление доступно только избранным пользователям для тестирования, поскольку это бета-версия, однако есть источники, доступные для тех, кто хочет вручную загрузить обновление MIUI 12 для POCO X3 NFC и проверить его работу и внесенные изменения на себе. Для этого необходимо вручную загрузить и установить необходимый ROM файл, который имеет размер 2,4 Гб.

Кроме того, похоже, что скоро смартфон POCO X3 NFC будет обновлен до версии Android 11, поскольку недавно данное устройство со следующей версией операционной системы от Google было замечено в списке протестированных телефонов в Geekbench. Есть предположение, что это крупное обновление станет распространяться в начале 2021 года для всех региональных версий смартфона.