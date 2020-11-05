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Завершена разработка стандарта PCIe 6.0

Появилась информация о том, что разработка нового стандарта шины PCIe 6.0 завершена, а её окончательный вариант будет готов к концу 2021 года
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 На данный момент самым современным поколением шины PCIe является четвертая версия. Мы еще даже не видели никаких реализаций PCIe 5.0, а PCI SIG, похоже, уже находится на пути к окончательной доработке спецификаций PCIe 6.0. Похоже, что 6-е поколение действительно может быть готово где-то к концу 2021 года, а это означает, что PCIe 5.0 будет недолговечным стандартом, как и PCIe 4.0. Конечно, реальные потребительские устройства на его основе могут появиться не раньше 2023 года, поскольку ожидается, что стандарт PCIe 5.0 будет принят компаниями AMD и Intel примерно через год.

 PCI SIG недавно выпустила версию 0.7 для спецификаций PCIe 6.0. Эта версия включает в себя полные спецификации и добавление нового функционала уже не будет.

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 Некоторые из основных характеристик PCIe 6.0 включают:

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 - 64 ГТ/с на контакт для максимальной пропускной способности 256 ГБ/с на 16 полосах (по существу вдвое больше, чем у стандарта PCIe 5.0 и в четыре раза выше текущих скоростей PCIe 4.0);

 - PAM4 (четырехуровневая импульсная амплитудная модуляция) теперь используется для сигнализации. Эта технология также используется в высокопроизводительном сетевом оборудовании со стандартом связи InfiniBand или модулями видеопамяти GDDR6x, использующиеся в высокопроизводительных графических процессорах Nvidia;

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 - Прямое исправление ошибок с малой задержкой (FEC), которое должно быть менее 10 нс;

 - Повышенная надежность по сравнению со стандартом PCIe 5.0;

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 - Оптимизированная энергоэффективность;

 - Масштабируемость до сотен полос на одной платформе.

 Интересно, что PCI SIG также опубликовал график, показывающий планы удвоения пропускной способности каждые 3 года. Это были первоначальные планы, разработанные еще в 2016 году. Очевидно, эта первоначальная дорожная карта с тех пор изменилась, поскольку теперь видно, что увеличение пропускной способности планируется вдвое каждые 2 года, чтобы увеличивать скорость передачи данных более быстрыми темпами. К сожалению, потребители не смогут сразу извлечь выгоду из каждой смены поколений так быстро, как хотелось, поскольку AMD и Intel не хотят так быстро принимать стандарты и подстраиваться под них, держа их возможности на перспективу.

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а конро не он же придумал?))
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peppery
22:00
Санитары, этот тоже готов, забирайте.
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fynjy_2005
21:59
Когда выходила строительная техника техпроцессы были толстые и трудно было получить много ядер с высокой частотой и адекватным жором. Да и дорого было. В серверном сегменте это окупалось... а в потреб...
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Phobos
21:56
Он взялся из джима келлера, как и к7/к8. Сама AMD ничего нормального не разработала Что, с натяжкой догнали скайлейк 2016 года в играх? Willow Cove тоже будут 5 лет догонять?
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Евгений Еремин
21:56
Кто может себе купить тот купил и неважно за сколько.
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peppery
21:55
Ты походу совсем епнутый. Посмотри что ли тесты бороды. Там унижен 10900к в разгоне в играх.
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только после того, как вы русский язык выучите
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иди памойся в бане воняет немытой красной жопай.😂
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BOSS2220
21:54
Дешевле от цены 31к насколько ? Тем у кого платформы на амд согласен апгрейд на 5600х процессор и будет актуален, но вопрос тех, сколько готовых будет отдать за этот камень такие деньги?
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peppery
21:53
10900к перегнали. Ты эталонный клоун.
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