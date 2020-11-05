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На данный момент самым современным поколением шины PCIe является четвертая версия. Мы еще даже не видели никаких реализаций PCIe 5.0, а PCI SIG, похоже, уже находится на пути к окончательной доработке спецификаций PCIe 6.0. Похоже, что 6-е поколение действительно может быть готово где-то к концу 2021 года, а это означает, что PCIe 5.0 будет недолговечным стандартом, как и PCIe 4.0. Конечно, реальные потребительские устройства на его основе могут появиться не раньше 2023 года, поскольку ожидается, что стандарт PCIe 5.0 будет принят компаниями AMD и Intel примерно через год.

PCI SIG недавно выпустила версию 0.7 для спецификаций PCIe 6.0. Эта версия включает в себя полные спецификации и добавление нового функционала уже не будет.

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Некоторые из основных характеристик PCIe 6.0 включают:

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- 64 ГТ/с на контакт для максимальной пропускной способности 256 ГБ/с на 16 полосах (по существу вдвое больше, чем у стандарта PCIe 5.0 и в четыре раза выше текущих скоростей PCIe 4.0);

- PAM4 (четырехуровневая импульсная амплитудная модуляция) теперь используется для сигнализации. Эта технология также используется в высокопроизводительном сетевом оборудовании со стандартом связи InfiniBand или модулями видеопамяти GDDR6x, использующиеся в высокопроизводительных графических процессорах Nvidia;

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- Прямое исправление ошибок с малой задержкой (FEC), которое должно быть менее 10 нс;

- Повышенная надежность по сравнению со стандартом PCIe 5.0;

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- Оптимизированная энергоэффективность;

- Масштабируемость до сотен полос на одной платформе.

Интересно, что PCI SIG также опубликовал график, показывающий планы удвоения пропускной способности каждые 3 года. Это были первоначальные планы, разработанные еще в 2016 году. Очевидно, эта первоначальная дорожная карта с тех пор изменилась, поскольку теперь видно, что увеличение пропускной способности планируется вдвое каждые 2 года, чтобы увеличивать скорость передачи данных более быстрыми темпами. К сожалению, потребители не смогут сразу извлечь выгоду из каждой смены поколений так быстро, как хотелось, поскольку AMD и Intel не хотят так быстро принимать стандарты и подстраиваться под них, держа их возможности на перспективу.