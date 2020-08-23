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Ни для кого не секрет, что новые видеокарты компании Nvidia получат новый 12 контактный разъем питания. Производители блоков питания также начали готовится к выходу карт семейства RTX 30xx. Один из ведущих производителей высококачественных блоков питания - компания Seasonic показала специальный кабель, который ещё раз подтверждает наличие 12-контактного разъема питания видеокарты NVIDIA на архитектуре "Ampere". В прошлом месяце уже появлялись изображения нового разъема и описание его схемы. Кроме того предполагалось, что один такой разъем сможет передавать до 600 Вт мощности. Показанный адаптер Seasonic позволяет преобразовать два универсальных 8-контактных разъема блока питания в один 12-контактный разъем. Ресурс HardwareLuxxx.de сообщает, что он уже получил адаптер компании Seasonic в рамках подготовки к обзору новейшей видеокарты серии Founders Edition.

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Инсайдер kopite7kimi сообщает, что 12-контактный разъем был разработан NVIDIA исключительно для ее графических карт серии Founders Edition, и что карты других производителей не обязательно должны использовать разработанный Nvidia 12-контактный разъем, а могут придерживаться стандартных 8-контактных разъемов PCIe. Кроме того, недавно в сети была показана PCB видеокарты RTX 3090, на которой были расположены три 8-контактных разъема питания.

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Также на коробке с переходником Seasonic указано, что кабель рекомендуется использовать с блоками питания с выходной мощностью не менее 850 Вт, что может быть не чем иным, как необходимой мощностью блока питания для работы видеокарты RTX 3090.