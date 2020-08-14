В сеть попали фотографии платы RTX 3080, предположительно компании Colorful
Сегодня в сети на портале Reddit появилось новое изображение грядущей видеокарты Ampere. Графическая карта, похоже, имеет 11 модулей памяти (вероятно, GDDR6X) вокруг графического процессора. Стоит обратить внимание на плотность размещения чипов памяти. Вероятно именно это и стало причиной того, что многие отраслевые источники назвали конструкцию новой видеокарты компактной, но в тоже время сложной.
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На изображениях ниже показан чип, размещенный на задней стороне платы, однако он намеренно закрыт процессором от компании Intel. Предназначение данного чипа пока точно неизвестно, но есть предположения, что в нем находятся вычислительные блоки ответственные за трассировку лучей.
Кроме того, из изображения видно, что коннектор NVLink выглядит не так, как у видеокарт текущего поколения.
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Показанная на фотографиях модель видеокарты, вероятно, является не эталонной и имеет больший размер, а соответственно будет комплектоваться отличной от референсной карты системой охлаждения. Кроме того, описываемая плата имеет три 8-контактных разъема питания, а согласно ранним утечкам карты серии RTX 3xxx будут оснащаться новыми 12-контактными разъемами питания.
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На данный момент точно сказать, что это за карта представлена на фотографиях не представляется возможным, но по информации источника данной утечки на фото представлена RTX 3080 производства Colorful.
Напомню, что линейка видеокарт нового поколения NVIDIA GeForce RTX 30 должна быть представлена на специальном мероприятии 1 сентября.
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