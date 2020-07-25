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Компания Oppo без шума и пыли разместила смартфон Oppo A72 5G в своем официальном магазине. Устройство имеет дисплей с частотой обновления 90 Гц, обновленную компоновку камеры. Это также первая спортивная модель Dimensity 720 5G. По цене CNY1899 ($ 270) устройство уже доступно для бронирования в Китае.

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Смартфон Oppo 5G A72 является крупным обновлением по сравнению с A72 4G, выпущенным несколько месяцев назад. Устройство имеет аналогичный 6,5 дюймовый IPS дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей, соотношением сторон 20: 9 и 90,5% соотношением экрана и корпуса. В отличие от A72 новинка поддерживает частоту обновления 90 Гц.

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Компания MediaTek представила чипсет Dimensity 720 два дня назад, а Oppo A72 стала первый, кто установил новый чипсет в своем аппарате. Dimensity 720 5G поддерживает не только SA/NSA 5G, 2CC CA, VoNR и другие опции, но и более быструю память стандарта DDR4x и UFS 2.2, что является значительным обновлением по сравнению с предшественником. Oppo A72 5G поставляется в единственном варианте с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней памяти и не имеет слота microSD.

На задней стороне смартфона находится квадратный блок камер, состоящий из основного 16 мегапиксельного сенсора, 8 мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора со 112 градусным обзором и 2-мегапиксельного датчика глубины. На передней панели в отверстии с левой стороны экрана находится 8-мегапиксельная селфи камера.

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За работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. К другим особенностям смартфона можно отнести более быстрый боковой датчик отпечатков пальцев со временем срабатывания 0,281 с, звуковые эффекты OSIE и Dirac 2.0 и многое другое.

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Устройство работает на новейшей версии Color OS 7.2 на базе Android 10 и поставляется в черном, неоновом и фиолетовом цветах. Смартфон доступен для заказа по цене 1 899 юаней (270 долларов США) в Китае через магазины Oppo и другие онлайн-магазины.

Начало продажи намечено на 31 июля, и о доступности за пределами Китая пока ничего не известно.