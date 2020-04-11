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Руководство по мобильным процессорам компании Mediatek

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  Тайваньская компания MediaTek традиционно играет вторую роль в конкурентной борьбе с мобильными процессорами корпорации Qualcomm, однако, в последнее время не только малоизвестные производители, но и лидеры рынка устанавливают в своих гаджетах чипы от MediaTek. Во многом это происходит из-за улучшения производительности новинок от MediaTek в придачу к традиционно более низкой стоимости её процессоров.

 В данной статье будут описаны все современные мобильные процессоры компании MediaTek, которые уже используются, либо планируются к установке в смартфонах различных производителей.

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Премиум чипсеты MediaTek 5G

 В 2019 году компания MediaTek объявила о создании своего чипа с поддержкой сетей 5G под названием  Dimensity 1000. Это первый флагманский набор микросхем MediaTek после неудачной серии Helio X 2017 года.

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 Чипсет отличается от большинства других процессоров с поддержкой 5G тем, что предлагает встроенный модем 5G, поддерживающий сети с частотой 6 ГГц и 5G + 5G двумя SIM-картами, однако, он не предлагает поддержку mmWave, а это означает, что он не подойдет для некоторых операторов сотовой связи в США и Японии.

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 Процессор Dimensity 1000 представляет собой восьмиядерный чип с четырьмя ядрами Cortex-A77 и четырьмя ядрами Cortex-A55. Производительность процессора должна быть на том же уровне, что и Snapdragon 865, и теоретически лучше, чем у Kirin 990.

 Графический процессор MediaTek более скромный, с той же графикой Mali-G77, что и у Samsung Exynos 990, представленной в серии Galaxy S20, но с меньшим количеством графических ядер, а это означает, что теоретически он должен быть менее мощным, чем графический процессор в флагмане от Samsung.

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 Новый процессор MediaTek оснащен шестиядерным APU для лучшего управления машинным обучением,

 Фотографические возможности Dimensity 1000 не столь впечатляющи, как у Snapdragon 865, но пользователь по-прежнему получает поддержку 80-мегапиксельных камер (с многокадровой обработкой), пяти задних камер и видео формата 4K при 60fps.

 Кроме того, чип Dimensity 1000 предлагает поддержку Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, частоту обновления 90 Гц в QHD+, 120 Гц в FHD+ и поддержку кодека Google AV1.

 Но Dimensity 1000 - не единственный чипсет MediaTek с поддержкой сетей 5G, поскольку компания также выпустила чип Dimensity 800, включающий в себя четыре ядра Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55. Данный чипсет будет конкурировать с SoC Snapdragon 765 от Qualcomm. Dimensity 800 включает графический процессор Mali-G77 MP4, модем Helio M70 5G, поддержку 90 Гц, четырехъядерный APU для машинного обучения и поддержку камер с разрешением до 64 Мп с одной камерой.

 Серия MediaTek Helio G

 Серия MediaTek Helio G - это новейшее семейство чипов в арсенале бренда, ориентированное на игры и чистую производительность в целом. Все эти чипы используют фирменную технологию HyperEngine для более плавной игры.

 Helio G90 и G90T стали первыми чипами в серии и получили в своё распоряжение восьмиядерный процессор (два ядра Cortex-A76 плюс шесть ядер Cortex-A55) и четырехъядерную графику Mali-G76, которая должна иметь отличную производительность в играх.

 Кроме того, серия Helio G90 поддерживает WiFi-соединения с частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц, до 10 Гб оперативной памяти, камеры разрешением до 64 мегапикселей, а также имеет APU для машинного обучения.

 В начале года компания MediaTek представила чипы Helio G70 и G80. Хотя они не такие мощные, как серия G90, они все же демонстрируют лучшую в своем классе производительность. Процессоры получили восемь ядер (два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55), графику Mali-G52 MC2 и поддержку 48-мегапиксельных камер. Так что тем, кто ищет производительный смартфон за сумму в районе $100, определенно стоит рассматривать для покупки аппараты с процессором G70 или G80.

 Серия Helio P

 Серия процессоров MediaTek Helio P существует уже довольно долго. А наиболее мощными процессорами в серии являются Helio P90 и P95.

 Helio P95 - это, по сути, небольшое обновление P90. Оба процессора имеют одинаковую восьмиядерную архитектуру (два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55), один и тот же графический процессор PowerVR GM 9446 и одинаковые возможности камеры. В последнем случае это означает поддержку датчика на 64 мегапикселя и запись 4K. Фактически, единственное существенное различие между двумя чипсетами заключается в том, что P95 теперь обладает поддержкой технологии HyperEngine, улучшающей игровую производительность. Оба процессора оснащены APU для машинного обучения и выделенным AI ускорителем.

 Процессор Helio P65 является чем-то средним между серией P9X и Helio G70/G80. Это означает относительно мощный восьмиядерный процессор (два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55), бюджетную графику Mali-G52 MC2, поддержку Bluetooth 5 и камеру на 48 мегапикселей. Однако, самым большим недостатком является то, что процессору не хватает поддержки искусственного интеллекта. Таким образом, задачи машинного обучения (например, распознавание изображений, машинное зрение, распознавание / разблокировка по лицу) будут выполняться намного медленнее, чем на ранее упомянутых SoC.

 Процессоры MediaTek P60 и P70 немного менее мощные, чем предыдущий Helio P65 во многих отношениях. Эти чипы предлагают более старые ядра CPU, графический процессор Mali-G72 MP3 и Bluetooth 4.2. Кроме того, Helio P60 и P70 имеют поддержку только 48 мегапиксельных камер. Однако, у P60 и P70 есть одно преимущество, и это выделенный AI чип. Поэтому здесь будут более эффективными такие задачи, как разблокировка лица, фотосъемка с использованием искусственного интеллекта и другие связанные с машинным обучением действия. Что касается конкретных различий между P60 и P70, то у P70 просто немного выше тактовая частота CPU и GPU, а также чуть более эффективный AI процессор.

 Младшие процессоры MediaTek

 Тайваньский производитель имеет репутацию поставщика бюджетных чипов для телефонов начального уровня. За прошедшие годы MediaTek постепенно сдвигает свои приоритеты в пользу сегмента среднего ценового диапазона, но все еще имеет заметное присутствие на начальном уровне.

 Наиболее мощными бюджетными чипами MediaTek являются Helio P35, Helio P22 и Helio A25. Все три процессора оснащены восемью ядрами Cortex-A53, графикой PowerVR GE8320 и основаны на эффективном 12 нм техпроцессе. Возможности камеры тоже довольно скромные и ни один из чипсетов не поддерживает  камеры с разрешением более 25 мегапикселей.

 Helio A22 и A20 являются на данный момент самыми слабыми мобильными процессорами компании MediaTek. Оба чипа имеют всего по четыре маломощных процессорных ядра Cortex-A53. Это означает, что даже при простой навигации по системному меню будут заметны зависания и притормаживания, а о какой-либо комфортной игре на графическом чипе PowerVR GE 8300 в современные мобильные игры можно просто забыть. Покупатель аппаратов с чипсетами Helio A22 и A20 может рассчитывать на экран с разрешением HD+ и скромные фотографические возможности камеры.

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