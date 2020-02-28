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Всем привет! В предыдущей статье, я проводил сравнение производительности сборок на базе процессора Core I3-4160 с видеокартами GeForce 660 и GeForce 1650 Super. В комментариях очень многие посетители сайта начали высказывать негативные мнения по поводу сборки. Нашлось достаточно много диванных экспертов, критикующих предыдущую статью, дескать платформа устаревшая, два ядра в наше время не катит и т.д. Можете пройти по ссылке выше и почитать комментарии. Сегодня я решил пойти другим путем. Буквально пару дней назад мне посчастливилось за копейки заполучить в своё распоряжение процессор Core i5-4690K. После чего было проведено тестирование системы с новым процессором в тех же самых приложениях. За отправную точку брался результат тестирования в предыдущей статье. Забегая вперед скажу, что итоги тестирования, мягко говоря, повергли меня в шок, а диванных экспертов и любителей покритиковать очень сильно удивят. Но обо всём по-порядку.

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Итак, для тех кому лень перейти по ссылке и посмотреть предыдущую статью напомню состав сборки, которая участвовала в тестировании.

Процессор.

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Первым участником тестирования является процессор Intel Core i3 4160 на ядре Haswell Refresh. Этот процессор имеет два ядра, четыре потока, довольно высокую частоту 3600 МГц и кеш L3 объёмом 3 Мб. Процессор предназначен для установки в материнские платы с разъёмом LGA 1150.

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Вторым героем моей статьи стал процессор Core i5-4690K. Он является представителем обновленной линейки процессоров Haswell. Честно говоря, я сам не вполне понимаю к какому семейству он относится. Во многих обзорах его относят к процессорам семейства Devil’s Canyon, но, например на сайте Gigabyte в списке поддерживаемых материнской платой процессоров нет никакого упоминания о Devil’s Canyon, а указано название семейства процессоров Haswel Refresh. Подразумевается, что процессоры core i5 и i7 с индексами 4x90 4-го поколения являются улучшенными версиями процессоров 4x70, в которых значительно увеличены тактовые частоты, использована улучшенная схема питания с дополнительными конденсаторами, а под процессорной крышкой применён новый термоинтерфейс с улучшенной теплопроводностью. Однако Core i5-4690K достался только новый термоинтерфейс и дополнительные конденсаторы, а вот частоты у этого процессора вполне обычные. Номинальная частота составляет 3,5 ГГц, а в турборежиме частота может повышаться до 3,9 ГГц.

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Система охлаждения.

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Кулер при тестировании обоих процессоров остался прежним, несмотря на увеличившееся энергопотребление процессора Core i5-4690K. DEEPCOOL GAMMAXX 200 оснащенный 92 мм вентилятором, по данным производителя, должен справляться с тепловыделение до 100 Вт, а этого должно хватить для теплопакета 88 Вт процессора Core i5-4690K. Для тех кому интересно отмечу, что в качестве термоинтерфейса использовалась паста Deepcool Z5.





Материнская плата.

Система построена на базе материнской платы Gigabyte GA-H97M-D3H rev.1.0, версия bios F7.

Оперативная память.

2 планки Samsung DDR3 PC3-12800 по 4 Гб с таймингами 11-11-11-28 на собственных чипах и 2 планки производства Qumo DDR3 PC3-12800 по 4 Гб с таймингами 11-11-11-28 на чипах Micron. Итого, общий объем оперативной памяти составляет 16 Гб.

Система хранение данных.

В компьютере установлен твердотельный накопитель производства Gigabyte объемом 120 Гб под систему и программы, а также жесткий диск от компании Western Digital объемом 1 Тб для игр и мультимедиа файлов.

Блок питания.

За снабжение электроэнергией комплектующих отвечает блок питания Chieftec NITRO 85+ Series 650W (BPS-650S/S2).

Видеокарта.

Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER с фирменной системой охлаждения WindForce 2X с разнонаправленным вращением 90 мм вентиляторов. Система охлаждения довольно тихая. За те несколько дней, которые прошли после покупки, претензий по шумовым характеристикам у меня нет. Ниже перечислены краткие характеристики видеоадаптера:

- количество ядер CUDA - 1280;

- частота ядра ГП - 1755 МГц (частота ядра эталонной графической платы: 1725 МГц);

- частота памяти - 12000 МГц;

- объём ОЗУ - 4 Гб GDDR6;

- пропускная способность памяти 192 Гбит/с;

- шина памяти - 128 bit;

- энергопотребление до 100 Вт;

- разъёмы питания - один 6-контактный.

Как и в прошлый раз тестирование проводилось в операционной системе Windows 10 x64 Домашняя, версия 1809. В системе установлена последняя на данный момент версия драйвера видеокарты GeForce 442.19 WHQL. При тестировании операционная система не переустанавливалась и не очищатлась никакими утилитами, как и в прошлый раз целью данного исследования является выяснение целесообразности замены процессора на более производительный, а не получение максимальных значений FPS.

Как всегда происходит при тестировании компьютерного железа, начнем с синтетических тестов.





Игровые тесты.

Тестирование в играх проводилось встроенными утилитами в разрешении 1920 Х 1080.

Shadow of the Tomb Raider.

В игре были выставлены следующие настройки графики:

- Direct X12;

- вертикальная синхронизация - включена;

- сглаживание - SMAA 4X;

- качество текстур - ультра;

- анизотропная фильтрация - 16X;

- качество теней - ультра;

- затенение фонового света - HBAO+;

- глубина резкости - высоко;

- детализация - ультра;

- тесселяция - включено;

- засветка - включено;

- эффект скорости - включено;

- screen space отражения - включено;

- scr. space contact shadows - высоко;

- pure hair - средне;

- объемное освещение - включено;

- блики - включено.

Производительность в обоих случаях одинакова и находится в пределах погрешности измерения. Максимальное же значение FPS вообще снизилось! Данный факт я могу объяснить только тем, что процессор Core i5-4690K имеет более низкую частоту, а количество реальных ядер никак не повлияло на результат тестирования.

Metro Exodus.

Как и в недавней статье тестирование проводилось в режиме Extreme.

Аналогично игре Shadow of the Tomb Raide результаты обоих процессоров практически идентичны. Соответственно, на мой взгляд причины этого кроются в том же, что и в игре о похождениях Лары Крофт. Единственное, что могу ответить в оправдание апгрейда, так это всё-таки увеличение общего комфорта игры. После замены процессора практически полностью исчезли подлагивания и микрофризы, а FPS стал более стабильным.

Итоги.

С точки зрения общего комфорта играть стало намного приятнее, но если говорить о цифрах, то после замены процессора с двумя реальными и двумя виртуальными ядрами на процессор с четырьмя реальными ядрами не произошло глобального повышения производительности. Технология HyperThreading довольно эффективно помогает в повышении производительности бюджетных процессоров от компании Intel. Таким образом, могу констатировать, что при наличии старших процессоров семейства Core i3 с поддержкой HyperThreading нет большого смысла менять его на более дорогой процессор. Для неприхотливых игроков, играющих в разрешении FullHD, его будет вполне достаточно.

Предвижу комментарии очередных умников и экспертов в области компьютерной техники. Пишите, комментируйте, почитаем, посмеёмся вместе!