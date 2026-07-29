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Видеокарта AMD Radeon RX 9050 4 ГБ будет эксклюзивом для OEM-производителей
Видеокарта AMD Radeon RX 9050 поступит в розничную продажу только в версии с 8 ГБ памяти
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Компания AMD ранее анонсировала свою новейшую видеокарту начального уровня на базе архитектуры RDNA 4 — Radeon RX 9050. Видеокарта доступна в версиях с 4 ГБ и 8 ГБ памяти, однако, только 8-гигабайтная версия будет продаваться в качестве розничной дискретной видеокарты, в то время как 4-гигабайтная версия предназначена исключительно для OEM-производителей.

По словам Хасана Муджтабы из Wccftech, AMD подтвердила существование 4-гигабайтной версии, но она предназначена исключительно для OEM-производителей и системных интеграторов для использования в бюджетных конфигурациях ПК. Для геймеров 8-гигабайтная версия будет позиционироваться как видеокарта начального уровня на базе RDNA 4 и, как ожидается, будет стоить 279 долларов, что сделает её самой доступной видеокартой, предлагаемой AMD на данный момент. Похоже, что видеокарта не имеет эталонного дизайна, поскольку запуск осуществляется партнерами компании AMD.

Источник: TechPowerUp

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Ранее сообщалось, что 4-гигабайтная модель является урезанной версией 8-гигабайтной Radeon RX 9050, отличающейся только конфигурацией памяти. Обе карты имеют 1024 потоковых процессора, распределенных по 16 вычислительным блокам и могут разгоняться до тактовой частоты 2,6 ГГц. Однако, более слабая версия ускорителя включает всего 4 ГБ памяти GDDR6 на узкой 64-битном интерфейсе. Это обеспечивает пропускную способность памяти 144 ГБ/с, что значительно ниже, чем у 8-гигабайтной версии. Старшая версия Radeon RX 9050 использует 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битном интерфейсе, обеспечивая пропускную способность памяти 288 ГБ/с.

Представленные на данный момент модели видеокарт включают PowerColor Radeon RX 9050 8 GB Reaper, Sapphire Radeon RX 9050 Pulse 8 GB и ASRock Radeon RX 9050 Challenger 8 GB. ASRock также указывала на своем сайте вариант Radeon RX 9050 4 GB, но впоследствии этот ускоритель был удален с портала компании, и теперь отображается только версия Challenger с 8 ГБ памяти.

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Источник: techpowerup.com
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