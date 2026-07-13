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Lenovo анонсировала портативную игровую консоль Legion C700
Lenovo возвращается к портативным устройствам для облачного гейминга с моделью Legion C700
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Компания Lenovo представила новую портативную игровую консоль Legion C700, разработанную для облачного игрового сервиса Tencent START. Компания показала устройство в белом цвете и подтвердила, что более подробная информация появится в августе.

Новая C700 использует асимметричную компоновку контроллера со смещенными аналоговыми стиками, крестовиной и кнопками ABXY. На изображениях Lenovo также видны задние кнопки и большая вентилируемая секция, хотя внутренняя составляющая устройства не раскрывается.

Источник: Lenovo

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На изображении показан экран устройства, отображающий интерфейс Tencent START с подборкой потоковых игр для ПК. Tencent предлагает сервис START для Windows, macOS, Android, телевизоров, браузеров и совместимых портативных устройств, позволяя запускать поддерживаемые игры без их локальной установки.

C700 является продолжением анонсированного, но невыпущенного Lenovo Legion Play 2021 года. Этот портативный компьютер на базе ОС Android был разработан с 7-дюймовым Full HD дисплеем, поддержкой HDR10 и батареей емкостью 7000 мАч, но Lenovo так и не выпустила его в продажу.

Компания Lenovo пока не сообщила технические характеристики и цену C700. В тизере компании лишь подтверждается, что более подробная информация будет объявлена в августе.

#android #lenovo #tencent #облачный гейминг #lenovo legion #облачные игры #lenovo legion c700
Источник: videocardz.com
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