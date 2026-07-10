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Процессоры AMD EPYC Venice выходят 22 июля
AMD подтверждает, что процессоры Zen 6 выйдут менее чем через две недели, начиная с моделей EPYC Venice
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Компания AMD подтвердила, что её процессоры на архитектуре Zen 6 будут представлены на конференции Advancing AI 2026 22 и 23 июля. Мероприятие состоится в Сан-Франциско, менее чем через две недели.

Технический директор AMD Марк Папермастер заявил, что компания представит процессоры шестого поколения во время этого мероприятия. Запуск начнётся с процессоров EPYC 6-го поколения, получивших кодовое название Venice, а не с потребительских процессоров Ryzen.

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Источник: AMD

EPYC Venice войдут в состав платформы AMD Helios для стоечных систем искусственного интеллекта. Эти процессоры будут работать совместно с ускорителями AMD Instinct MI455 и сетевым оборудованием AMD Pensando.

Ранее AMD подтвердила, что Venice основан на архитектуре Zen 6 и поддерживает до 256 ядер. Компания заявляет о повышении производительности до 1,7 раз и пропускной способности памяти до 1,6 ТБ/с по сравнению с предыдущей платформой.

Производство семейства EPYC 6-го поколения уже наращивается. AMD заявляет, что Venice — это её первый высокопроизводительный вычислительный продукт, изготовленный с использованием 2-нм техпроцесса TSMC.

AMD не представила никаких обновлений для потребителей на Computex относительно архитектуры Zen6. Более того, пресс-мероприятия вообще не было, компания решила вместо этого перезапустить несколько своих продуктов. К сожалению для потребителей, похоже, это стало тенденцией для AMD, которая отдаёт приоритет крупным компаниям и инвесторам, когда речь идёт об обновлениях оборудования. Поэтому в ближайшие две недели не стоит ожидать никаких новинок в планах развития потребительского сегмента.

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Источник: videocardz.com
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