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Redmi готовит к выходу 7-дюймовый смартфон
Бренд Redmi работает над высокопроизводительным телефоном с 7-дюймовым экраном
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В сети появилась утечка о том, что Redmi, возможно, готовится выпустить телефон с большим 7-дюймовым дисплеем. Автором утечки является инсайдер Digital Chat Station, утверждающий, что бренд работает над двумя новыми телефонами для своего будущего поколения.

Один из них является обычным телефоном с 6,59-дюймовым экраном в сегменте Pro среднего уровня, а другой — модель с большой 7-дюймовой панелью, предназначенной для ресурсоемких задач.

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Это не первый случай появления подобных слухов. Еще в феврале тот же источник намекнул, что две компании тестируют 7-дюймовые телефоны, не предоставив дополнительных подробностей.

Источник: Gizmochina

Затем в начале апреля появилась новая утечка, намекающая на то, что Redmi работает над 7-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 10000 мАч. К концу апреля появились новые подробности, включая поддержку разрешения 2K и высокую частоту обновления, что совпало с более ранним сообщением о смартфоне серии Redmi K100 с предполагаемым 7-дюймовым 2K экраном.

Стоит отметить, что Redmi является не единственным брендом, который, как говорят, изучает возможность использования больших экранов в своих устройствах. По слухам, Honor работает над собственным 7-дюймовым телефоном с частотой обновления 185 Гц.

Для сравнения, большинство современных флагманов — включая Xiaomi 17 Ultra, Huawei Mate 80 Pro Max и iPhone 17 Pro Max — имеют экраны размером около 6,9 дюймов. Если эти утечки подтвердятся, 2026 год может стать годом, когда размеры экранов значительно превысят эту отметку.

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Источник: gizmochina.com
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