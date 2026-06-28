Энтузиаст смог запустить Windows 11 на платформе 2003 года с памятью DDR, поддержкой интерфейса AGP и запустить Crysis

Энтузиаст продемонстрировал работающую ОС Windows 11 на материнской плате с памятью DDR и графикой с интерфейсом AGP. Тестовая система основана на материнской плате ASRock ConRoe865PE с чипсетом Intel i865PE, которая была выпущена в начале 2000-х годов.

Плата поддерживает память DDR и AGPграфику, но также может работать с более новыми процессорами LGA775. В данном случае система использует 65-нм четырехъядерный процессор Intel Core 2 Quad Q6600, который обеспечивает платформе более высокую производительность, чем более ранние процессоры эпохи Pentium 4.

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Источник: O_MORES/Reddit

Наиболее необычной является не только работа Windows 11 на старом оборудовании, но и видеокарты ATI Radeon HD 4650, где поддержка AGP 8X была восстановлена путем модификации драйверов. По словам пользователя, для видеокарты Radeon использовались 64-битные драйверы для Windows 7 от 2012 года. В более позднем комментарии упоминаются драйверы AGP для Windows 10 и пользовательский INF-файл для восстановления поддержки AGP. Также на системе было активно аппаратное декодирование H.264.

Энтузиаст подтвердил, что система может запускать Crysis и Half Life 2. Это не просто загрузка Windows 11 и открытие рабочего стола, а подтверждение того, что 3D-ускорение работает достаточно хорошо для старых игр.

Источник: O_MORES/Reddit

Сообщается, что система работает без UEFI и использует только ACPI 1.1. Пользователь также отметил, что Windows 11 IoT официально поддерживает системы BIOS, что помогает объяснить, почему сама Windows может работать на устаревшей прошивке, даже если конфигурация выходит за рамки обычной поддержки.

Стоит также упомянуть, что система загружается с SSD (Toshiba Thnsnj512gcsu), что может объяснить её быструю работу.