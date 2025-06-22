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Архитектура AMD UDNA будет использоваться в PS6 и Xbox следующего поколения
Новая архитектура принесет большие возможности трассировки лучей и искусственного интеллекта

Видеокарты AMD Radeon следующего поколения, которые могут получить название Radeon 10000 должны быть основаны на новой архитектуре. В сети уже было несколько вариантов названия архитектуры, например, UDNA или RDNA5, но пока нет окончательного подтверждения из утечек или самой AMD. Что известно, так это то, что это будет значительное обновление, не только для видеокарт, но и для полузаказных чипов, работающих на игровых консолях следующего поколения.

Инсайдер Kepler_L2, известный довольно точными утечками с подробностями о прошлых игровых системах и архитектурах AMD и часто первым раскрывающий спецификации оборудования AMD следующего поколения, поделился обновлением информации по UDNA. Он подтверждает, что консоли PlayStation 6, и Xbox следующего поколения будут использовать эту новую архитектуру. Microsoft уже заявила, что планирует использовать Navi 5 для нового Xbox, а недавно AMD и Microsoft объявили о многолетнем партнерстве для будущего игрового оборудования.

Инсайдер также поделился прогнозами относительно производительности графических карт UDNA. Он ожидает умеренного улучшения в растеризации на 20%, но гораздо большего прироста вплоть до 100% в трассировке лучей и производительности искусственного интеллекта. Текущая архитектура RDNA4 уже является большим шагом вперед по сравнению с RDNA3 в этих областях, и ожидается, что UDNA пойдет еще дальше.

Компания Sony упомянула о сотрудничестве с AMD в рамках «Project Amethyst», который направлен на расширение роли ИИ в играх. Самым большим скачком в играх следующего поколения может стать не качество графики, а скорее то, насколько большой объем обработки ИИ может обеспечить графический процессор и его матричные ядра.

Кроме того, инсайдер подтвердил, что в графической части не будет технологии 3D V-Cache. Не было никаких серьезных слухов, предполагающих другое, и теперь ясно, что не будет большого кэша, подобного тому, что можно получить в процессорах Ryzen. Тем не менее большие размеры кэша кажутся важными для будущих игр. Майк Черни из Sony упомянул, что компания работала с AMD над увеличением внутреннего кэша, в настоящее время фокусируясь на легких сверточных нейронных сетях (CNN), возможно, в будущем перейдя к полностью объединенным CNN. Возможно, что первым устройством с такой функцией станет PS6 Pro.

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#amd #видеокарты #xbox #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #playstation 6 #udna #rdna5
Источник: videocardz.com
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